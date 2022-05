Tamarit anuncia un pla "per a l'apoderament de l'alumnat" per a reduir comportaments autolesius i suïcides

Segons ha detallat la consellera en la seua compareixença inicial davant Les Corts, es tracta d'un programa de tallers que "s'implantaran en els instituts i implica la proactivitat de l'alumnat per a fer-li conscient de l'important que és el seu paper en la societat, que totes i cadascuna de les persones de l'aula són imprescindibles".

Tamarit ha apuntat les diferents accions ja implementades durant aquests cursos de pandèmia en matèria d'acompanyament emocional a l'alumnat "en una situació que no és pròpia del nostre territori, sinó que s'emmarca en una tendència global al món occidental.

"Malgrat açò, no ens quedem de braços creuats davant aquesta realitat, volem desenvolupar noves accions i detindre aquesta tendència des de les aules, volem traure de l'armari un tema que no ha de ser tabú", ha agregat.

DESDEJUNI GRATIS

D'altra banda, la Conselleria està configurant un nou projecte pilot per a avaluar l'efecte de la pandèmia sobre l'alumnat més vulnerable des del punt de vista socioeconòmic i contribuir a frenar-ho: "Informes d'entitats com Save the Children o Unicef assenyalen que el menjador escolar és l'única font d'alimentació saludable que alguns xiquets i xiquetes tenen durant la setmana".

"Durant els mesos més durs de la pandèmia, quan els centres educatius estaven tancats, vam engegar el val-beca menjador. A més, durant aquests 7 anys, les beques de menjador han anat en augment fins a arribar a 140.000 alumnes, quasi el doble", ha agregat.

Per açò, ha assenyalat que "volen anar un poc més allà", per açò, de cara al pròxim curs, volem iniciar un projecte pilot perquè els centres educatius amb alumnat més vulnerable puguen explicar també, de manera gratuïta, amb el desdejuni".