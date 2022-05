La Conselleria de Sanitat defendrà la vacuna del papil·loma per a xiquets en la Comissió de Salut Pública

Així, ho ha anunciat aquest dimecres el nou conseller, Miguel Mínguez, en la seua compareixença en les Corts per a explicar les línies generals de la política que durà a terme, en la qual ha confirmat que ja ha donat indicacions perquè es defenga aquesta postura.

Fins al moment, aquesta vacuna està inclosa en el calendari de vacunació del Sistema Nacional de Salut únicament per a les xiquetes de 12 anys, amb pauta de dos dosis (tres si s'inicia a partir dels 15 anys).

No obstant açò, ha destacat que l'evidència científica és "ja suficientment sòlida" per a recomanar l'administració de la vacuna també en xiquets i "és la postura que defendre davant el Ministeri per a estendre la immunització als xiquets com més prompte millor".

82.663 VACUNES EN 2021

A la Comunitat Valenciana, es van administrar un total de 82.663 vacunes contra el virus del papil·loma humà l'any 2021 enfront de les 65.243 de 2020, la qual cosa representa un increment del 27%, d'acord amb les dades registrades el Sistema d'Informació Vacunal aportats per la Conselleria de Sanitat.

Per grups, quasi la meitat de les 82.663 dosis de vacunes administrades l'any passat es van inocular a xiquetes adolescents (47%) i dones en tractament escisional (7%). Per gèneres, el 85% de les dosis es van administrar a dones.

D'aquesta forma, a dia de hui, quasi totes les joves de la Comunitat Valenciana que han complit la majoria d'edat o estan a punt de fer-ho tenen almenys una dosi de la vacuna posada -8/9 de cada 10, segons l'edat-, segons les mateixes fonts.