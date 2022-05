Se llevaba rumoreando varios días, y desde Sálvame habían tratado de todas las formas que la protagonista lo asegurara, pero no había forma. Hasta que, por fin, los rumores se han acabado por confirmar: Rocío Carrasco desfilará en la Sálvame Fashion Week.

La hija de Rocío Jurado ha acudido al plató de Sálvame vestida con ropa cómoda y holgada, y sin maquillaje y sin tacones, de una forma muy natural. Así ha anunciado el programa que Rocío estaría sobre la pasarela durante la gala.

"Yo empecé en esto a los 15 años... Pero me di cuenta de que no era lo mío en el momento que me vi dos veces. Decían además cosas muy ofensivas. Pero ahora yo ya soy otra y no me importa lo que digan esta noche en redes de mí".

Uno de los diseños de 'Sálvame Fashion Week'. MEDIASET

La diseñadora novel María de Castro ha sido la elegida para vestirla, y su diseño tiene una enorme falda rosa que busca realzar su figura y darle un estilo a lo reina, a lo princesa. "Le va a quedar estupendo con el cuerpo que tiene. Quiero que luzca su cara, su pelo. Le he buscado todo, hasta los zapatos".