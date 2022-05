Ya hace tiempo que se viene hablando sobre las condiciones laborales en la hostelería y, con la llegada del buen tiempo, este debate se ha acrecentado. Por ello, en Espejo público llevaron al tuitero 'Soy Camarero' para explicar, especialmente a Fran Rivera, cuál es el motivo de que falten trabajadores.

"Con el paro que tiene España ahora mismo y las pagas que estamos dando, estamos criando una generación inútil", opinó el torero, que es socio de un restaurante.

"Si no hay camareros es porque hay explotación laboral", le explicó el tuitero muy tajante este miércoles. "Con la pandemia, mucha gente se ha dado cuenta de que cobraban una misera en el ERTE".

Aunque Susanna Griso dio la razón a 'Soy Camarero', el programa dio por finalizado el debate y se fue a publicidad, algo que molestó al usuario y continuó su alegato en sus redes.

"Me han cortado en Espejo público para ir a publicidad justamente cuando estaba diciéndole cuatro cositas a Fran Rivera de por qué no encuentra a camareros", se quejó en un vídeo de Twitter. "Según él, es porque no queremos trabajar, no tenemos ganas y preferimos cobrar paguitas".

"Si por paguitas te refieres a esos 200 o 300 euros que han cobrado, quienes hayan podido, por los ERTE, paro o lo que sea, decirte que los camareros hemos estado cotizando muy por debajo de las horas reales que hemos estado haciendo", justificó el usuario.

"Hemos cobrado esas 'ayudas' tan famosas que decís en relación con nuestros contratos, o sea, una miseria. Y si la gente prefiere estar en casa por 200 o 300 euros, que no pueden ni pagar el alquiler, imagínate lo que están ofreciendo en realidad los hosteleros", opinó. "No quiero demonizar a todos en general, porque gracias a Dios no es así, pero sí que es una parte importante y hay que hablar de ello".

"A diario recibo ofertas de compañeros donde se reflejan todas las verdades: sueldos por debajo del SMI; días libres uno, y en temporada alta ninguno; horas extras sin cobrarlas", aseguró. "Sí queremos trabajar, pero no queremos seguir siendo explotados".

"La pandemia fue un modo de reflexión para muchos cuando fuimos a pedir el ERTE e íbamos a cobrar a raíz de nuestro contrato, o sea, una miseria", continuó en su vídeo. "Ahí muchos decidieron cambiar y buscarse la vida en otro sector donde puedan estar mucho mejor económica y socialmente, para tener más vida".

Por cierto #FranRivera ayer se pusieron en contacto extrabajadores tuyos del restaurante donde eres socio y me contaron que los despedisteis porque no querían hacer horas extras que no cobraban, según tú dijiste en espejo publico deberíamos denunciar esos abusos ¿Te denunciaron? — Soy Camarero (@soycamarero) May 25, 2022

Además, en otro tuit también criticó directamente a Fran Rivera: "Ayer se pusieron en contacto extrabajadores tuyos del restaurante donde eres socio y me contaron que los despedisteis porque no querían hacer horas extras que no cobraban".

"Según tú dijiste en Espejo público, deberíamos denunciar esos abusos. ¿Te denunciaron?", preguntó finalmente.