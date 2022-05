Maracaibo Teatro dona veu en el Rialto a les 'Invisibles' en un espectacle que uneix música, teatre i dansa

Les dones representen la meitat de la humanitat i, no obstant açò, no estan reflectides en la història, en els llocs de poder. La història l'expliquen sempre els vencedors i les dones han sigut les vençudes en totes les guerres.

"En aquest espectacle donem veu a l'altra meitat, les que van aconseguir obrir-se camí malgrat les traves i les que no ho van aconseguir, les més desvalorades per un món androcèntric. Un homenatge a les nostres mares i àvies, les històries de les quals mai apareixeran en els llibres. També volem visibilitzar als qui el món no vol veure perquè incomoden: persones refugiades, migrants", expliquen des de la producció del muntatge.

La fusió de diferents disciplines escèniques porta a la companyia a un nou llenguatge teatral que qüestiona i mobilitza per a acostar aquesta realitat al públic.

Música en directe amb versions de cançons de diferents èpoques "que van emocionar i van donar ales a les nostres mares i unes altres que ens motiven ara a nosaltres, dansa teatral i textos que ens ajuden a mirar diferent, perquè l'apatia és la major tragèdia que pot assotar al món".

La funció compta amb dramatúrgia i direcció de Cristina Maciá i direcció musical de Silvia Ibarra. Està interpretada per Cristina Maciá, Vanesa Yago i Juan Carlos García. Va ser estrenada en el Gran Teatre d'Elx el 12 de novembre de 2021.

Maracaibo Teatro treballa, des de la seua creació en 1996, en la producció i exhibició d'espectacles de teatre de sala i de carrer, tant per a adults com per a públic familiar.

Des d'una línia experimental, han jugat amb la fusió de diferents arts escèniques i en els seus espectacles han desenvolupat un estil propi, combinant tècniques d'animació, dansa, teatre, música, titelles, grans estructures i escultures mòbils i efectes visuals de foc i pirotècnia, creant muntatges de mitjà i gran format a través d'un llenguatge visual, poètic i festiu en el qual el fet teatral és protagonista. Fidels a aquesta idea, han recreat també textos propis o d'altres autors clàssics i contemporanis.

Al llarg d'aquests anys i des de la seua fundació, Maracaibo Teatro ha realitzat més de mil representacions gestionades per entitats públiques i/o privades i han sigut milers els espectadors que dins i fora del país han pogut gaudir dels seus espectacles en espais com a cases de cultura, teatres, centres juvenils, centres socials i cívics, instituts, universitats, col·legis, sales d'oci i places públiques, participant en nombrosos festivals, circuits i xarxes teatrals, desfilades i cavalcades, entre uns altres.