Dani Mateo recuerda por qué acabó saliendo en la tele con el biquini de Borat: perdió una apuesta con Cristina Pedroche

En octubre de 2013 el colaborador de El Intermedio Dani Mateo aparecía en el plató del programa de La Sexta vestido solo con un bañador verde fluorescente como el que lucía el protagonista de Borat, la famosa película de Sacha Baron Cohen.

Fue algo de lo que el propio Mateo no se ha olvidado, como desmuestra el hecho de que lo recuerde cada cierto tiempo. Así fue en el último programa de Zapeando, donde hablando del "no fichaje" de Kylian Mbappé por el Real Madrid aquel bañador salía a relucir de nuevo, figuradamente.

Mateo hablaba del fichaje frustrado del jugador, cuando informaba de que "está dejando víctimas por el camino, una es Miki, que no levanta cabeza y la última el periodista Siro López", decía Mateo.

"En febrero Siro López dijo esto", anunciaba Dani Mateo, antes de poner un vídeo en el que el periodista afirma: "Si Mbappé no viene al Madrid en verano me visto de Lagarterana".

Cabe hacer un inciso para contar que López tuvo que cumplir su promesa y que acudió a El Golazo de Gol vestido con el traje tradicional típico de Lagartera (Toledo).

"Yo solo digo una cosa, me aposté con Pedroche un día que si el Barcelona no ganaba al Rayo me ponía el triquini de Borat y avergoncé a toda mi familia", recordaba al fin Dani Mateo, revelando los porqués de su exhibicionismo en aquel momento.