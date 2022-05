Pinten pictogrames en 44 passos de vianants per a aconseguir espais urbans "més segurs" per a persones amb TEA

Segons ha detallat el consistori en un comunicat, els dibuixos faciliten la comprensió de les normes que s'han d'observar abans de creuar. Es tracta d'un projecte pilot amb el qual es pretén eliminar qualsevol tipus de barrera en els entorns urbans. La seqüència de pictogrames és fruit del projecte d'investigació de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat de Sevilla, juntament amb l'associació TEAVIAL, dirigit per Carlos Hervás-Gómez.

La iniciativa comprèn 44 passos de vianants que travessen les rutes per a arribar al centre ocupacional per a persones amb TEA de la Torre. La senyalització consisteix en una seqüència de quatre pictogrames de color blau, color que representa l'autisme, situats en la primera franja de cada lateral del pas. Les imatges indiquen els moviments lògics a seguir abans de passar a l'altre costat del carrer: "para, mira, semàfor, creua", en el cas dels creus amb semàfor; "para, mira, cotxe parat, creua", si no hi ha semàfor.

La regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano, i el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, han comprovat aquest matí la marxa dels treballs de pintura. Lozano ha explicat que els pictogrames "són una ferramenta cada vegada més utilitzada per a facilitar la comunicació de persones amb TEA". Segons l'edil, "faciliten l'aprenentatge i creen un entorn més fàcil de comprendre per a ells, ja que són imatges amb un únic significat, que resulten de gran utilitat per l'agilitat comunicativa".

Per la seua banda, Grezzi ha destacat "la importància d'iniciatives d'aquest tipus a l'hora d'afavorir la mobilitat i la inclusió social de les persones amb diversitat funcional" i "com açò redunda en la seguretat vial".

Aquest projecte, ha remarcat el responsable municipal, "facilitarà la comprensió de les normes vials, creant un espai d'accessibilitat cognitiva que millore l'autonomia personal i la seguretat de les persones amb TEA".