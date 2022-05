Juan Perro presentarà A la llum de la lluna' a València el seu disc 'Libertad'

L'àlbum es va publicar el passat mes de març i conté deu noves cançons escrites per Santiago Auserón que proposen camins entorn de les tradicions de la música popular que han confluït en la península (afro-nord-americana, afrolatina, hispana, etc.). L'espectacle tindrà lloc a l'antic monestir de Sant Miquel dels Reis a partir de les 22.00 hores. Les entrades estan esgotades, informa l'organització en un comunicat.

En aquesta ocasió, Juan Perro actuarà acompanyat pel guitarrista Vicenç Solsona, qui va agafar el testimoni de Joan Vinyals, qui va morir el passat mes de gener. Solsona és un instrumentista de llarg recorregut en els circuits de la música popular i el jazz d'àmbit estatal i internacional.

Així, ha acompanyat a cantants com Chavela Vargas, María del Mar Bonet o Manolo García i instrumentistes com Paquito D'Rivera, Javier Pujol o Perico Sambeat. A més, prové de l'escola del Taller de Músics de Barcelona, institució on també va deixar el seu mestratge Vinyals.

D'altra banda, cal recordar que el duo de guitarres i veu va ser el format amb el qual Santiago Auserón va preparar durant anys el seu repertori abans de configurar el sextet que actualment constituïx la banda de Juan Perro. Ara, el vocalista aragonés recupera un format bàsic que posa en relleu tots els matisos melòdics d'un projecte que transita pel rock, el jazz i la música afrolatina. A més, permet que qui l'escolte s'endinse en unes composicions de forta càrrega poètica.

El cicle 'A la llum de la lluna' celebra enguany la seua tercera edició. El festival va començar en 2020 com una iniciativa de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana per a oferir propostes musicals en entorns segurs.

En anys anteriors, per l'antic monestir de Sant Miquel dels Reis han passat artistes com Kiko Veneno, M-Clan, Zahara, Seguridad Social amb Paco Roca, Sole Giménez o el duo format per Mireia Vives i Borja Penalba. cal destacar que la resposta del públic sempre ha sigut excel·lent i s'han esgotat totes les entrades disponibles.

Enguany, les actuacions van començar el divendres 6 de maig amb DePedro. L'edifici que alberga la seu de la Biblioteca Valenciana també ha viscut els directes del Diluvi (13 de maig) i Anni B Sweet (dia 20). El cicle 'A la llum de la lluna' es tancarà el divendres 3 de juny amb la presència de l'asturià Nacho Vegas.