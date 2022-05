El Teatre Arniches d'Alacant acomiada el mes de maig amb tres propostes de teatre i circ per a tots els gustos

La delegada territorial, Alicia Garijo, ha comentat, en un comunicat de la Generalitat, que l'auditori "ja enfila la recta final de la programació". "Ens encanta poder oferir en aquesta traca final un cap de setmana tan ple de propostes en les quals, una vegada més, el públic familiar té un especial protagonisme", ha dit.

El divendres 27 de maig, a les 20.30 hores, l'Arniches rep a una de les companyies més importants de l'escena valenciana. Arden Producciones torna a Alacant amb 'La Niebla', de Chema Cardeña.

Chema Cardeña i Juan Carlos Garés ofereixen un gran duel interpretatiu en el qual ens traslladen a la Còrdova de 1627 per a gaudir de la trobada entre Luis de Góngora i Argote i Francisco Quevedo. Un retrobament que detonarà els conflictes, els deutes pendents i els records, a voltes alegres, i unes altres, no tant.

No estaran sols, també es retrobaran amb altres personatges que van formar part de les seues vides en el Madrid dels Àustrias: el dramaturg Lope de Vega; la gran còmica Jusepa Vaca, 'la Gallarda'; María de Zayas, i fins al mateix rei Felipe IV.

El dissabte 28 de maig, a les 20.30 hores, La Industrial Teatrera ofereix 'Herència', un espectacle circense, dirigit a grans i xiquets, en el qual la figura del 'clown' adquireix el protagonisme a través dels seus dos protagonistes, interpretats per Jaume Navarro i Mamen Olías.

'Herencia' és un espectacle en clau de 'clown' sobre el món que deixem; un viatge tendre i divertit per a transformar la nostra herència i que convida a la reflexió sobre el món que volem deixar. No és un espectacle infantil, però és un espectacle ideal per a gaudir en família.

Som Menuts s'acomiada de la temporada 2021-2022 amb la companyia valenciana Los Combi el diumenge 29 de maig a les 12 hores. 'Paraules a les butxaques' és un espectacle de Juli Disla dirigit per Joan Miquel Reig i protagonitzat pel propi Reig i per Pepa Sarrió.

'Paraules a les butxaques' són tres històries pedagògiques, plenes d'imaginació i humor, dirigides als més xicotets. Los Combi proposen un viatge en el qual, acompanyats de la Cucaracha Bárbara, la Gallina Agustina i la xicoteta Pepa, els més xiquets podran descobrir la màgia dels noms, els nombres i els colors.