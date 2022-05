La Diputació d'Alacant presenta un pla per a posicionar el Xorret de Catí com a pol vertebrador del turisme d'interior

Mazón, qui ha estat acompanyat pel director del Patronat Costa Blanca, José Mancebo, i pel diputat d'Arquitectura, José Ramón González de Zárate, ha avançat que és fonamental per a la província "tindre una visió estratègica de futur i treballar en el disseny d'aquesta traçabilitat".

En aquesta línia, ha manifestat que Costa Blanca "és tot menys l'exclusivitat de la costa i el projecte és tan important o més, tan complementari o més, com tot el nostre gran turisme de sol i platja al que no només no renunciem, sinó que seguirem potenciant", segons un comunicat de la institució provincial.

La iniciativa, que requereix d'un pressupost benvolgut de 5,5 milions d'euros, sufragats amb fons europeus durant tres anualitats fins el 2025, proposa impulsar i optimitzar sis espais naturals de l'interior de la província d'Alacant amb la finalitat d'incrementar l'experiència d'ecoturisme i turisme actiu, consolidant Xorret de Catí com 'Hub' dinamitzador.

Igualment, Mazón ha detallat que la finalitat és "cohesionar" les propostes vinculades als espais ambientals situats a Saix, Onil, Castell de Castells, Petrer, la Vall de Gallinera i Castalla (El Plano, Casa Tápena, El Castellet, L'Avaiol, La Garriga i Xorret de Catí), tots depenents de la institució provincial, per a incrementar la demanda del turisme d'interior.

"Aquest ambiciós pla s'estructura entorn de quatre eixos d'acció: la transició verda i sostenible; l'eficiència energètica; la transició digital i la competitivitat", ha afegit.

Facilitar la interconnexió, l'accés a la informació, la potenciació de recursos i experiències i implementar els servicis d'interior constituïxen la base d'aquesta proposta que tindrà la zona de Xorret de Catí com a pol rellevant i palanca dinamitzadora de l'activitat turística d'interior.

El pla director contempla actuacions de protecció contra l'erosió i col·locació d'illes de descans amb coberta vegetal, la recuperació paisatgística, la creació d'itineraris accessibles, els corredors cicle turístics i de circuits BMX/BTT, la instal·lació de punts de càrrega per a vehicles elèctrics, la millora de l'eficiència energètica, o diverses solucions mediambientals en allotjaments i centres.