Bueno promet acabar amb "quasi la totalitat" del "deute històric" de la Generalitat amb les universitats enguany

Així ho ha anunciat la consellera en la seua primera compareixença davant el ple de les Corts, on també ha remarcat la importància que "ningú es quede despenjat de la universitat" i ha reivindicat les beques salari, que va implantar quan era directora general en l'anterior legislatura.

La titular d'Universitats també ha assegurat que treballaran en l'elaboració d'un nou Pla de Plurianual de Finançament per al pròxim exercici, que dote a les universitats públiques d'un model de finançament que done al sistema la necessària de seguretat, estabilitat i sostenibilitat.

En Ciència, la fundació de la Generalitat ValER oferirà contractes permanents a investigadors d'arreu del món per a "desenvolupar la seua carrera professional a la Comunitat Valenciana, que es cobriran mitjançant concursos públics en règim de concurrència competitiva a nivell internacional, en els quals el criteri de valoració serà l'excel·lència investigadora".

Quant a Districte Digital, ha assenyalat que existeix la intenció d'estendre's, perquè totes les ciutats de més de 50.000 habitants tinguen una seu i tinga presència en totes les comarques per a ajudar la digitalització de les empreses valencianes.

A més, "avancen a bon ritme d'execució de les obres de l'edifici que la Conselleria està construint en el Moll 5 del Port d'Alacant i que estarà acabat a final d'enguany, que amb un pressupost de 12,9 milions d'euros, albergarà la cinquena seu de Districte Digital i una vegada en funcionament, es crearan més de 500 llocs de treball dedicats al desenvolupament de talent innovador".

INNOVACIÓ

La Generalitat desenvoluparà el programa Territoris Innovadors, que té com a objectiu dotar a municipis i territoris de capacitats i recursos per a impulsar la innovació i treballarà amb les universitats per a reduir les diferents bretxes digitals.

Així, milloraran la capacitació dels municipis per a la planificació estratègica de la innovació, així com impulsar projectes d'innovació i transformació digital dels municipis i millorar les competències en matèria d'innovació dels empleats públics.

En 2022 treballaran perquè l'Índex Smart Cities siga utilitzat pels municipis per a facilitar l'autodiagnòstic de la seua situació, identificar els reptes del seu municipi i planificar les actuacions necessàries per a resoldre'ls.

A més, implantaran un visor Territorial d'Innovació i Digitalització de municipis que permeta fer un diagnòstic en tot el territori de la Comunitat, per a "oferir una visió integral i actualitzada dels projectes, iniciatives i capacitats, amb dades integrades de tots els Ajuntaments sobre innovació i transformació digital".

Igualment, llançaran "en breu" la convocatòria de concurrència competitiva per a entitats locals, dotada amb dos milions d'euros, perquè desenvolupen projectes d'innovació i transformació digital i continuarem desenvolupant el Programa de formació en innovació per a empleats municipals.

ESTRATÈGIA S3

La Conselleria presentarà en breu la nova Estratègia Regional d'Especialització Intel·ligent S3 i conclourà l'elaboració d'un protocol de recomanacions per a la Investigació i Innovació Responsable de l'Especialització Intel·ligent.

A més, dins del marc de la S3, es desenvoluparan actuacions d'impuls de projectes de R+D, com a convenis amb els 11 instituts tecnològics, per a impulsar el desenvolupament de solucions tecnològiques per a la seua aplicació en les empreses a través de projectes de R+D.

Es convocarà igualment el Programa d'ajudes en concurrència competitiva, per a projectes de R+D que sorgisquen dels LABs de S3, amb una dotació per a 2022 d'un milió d'euros, que se sumaran als quals ja estan en funcionament: el Smart Water, Smart Grids i Qualiment.

D'altra banda, Bueno ha assenyalat que la conselleria treballarà a "analitzar l'estat i evolució de la bretxa digital a la Comunitat Valenciana a través de la xarxa de càtedres de bretxa digital amb les universitats públiques valencianes". Igualment, buscaran fomentar l'adquisició de competències digitals entre la població valenciana a través dels convenis amb el Cermi CV i la federació valenciana de municipis i províncies.