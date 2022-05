La UPV acull la final de l'Enhance Challenge, que finançarà sis idees innovadores amb 210.000 euros

Els dos reptes llançats per aquesta incubadora, integrada en el programa Higher Education Innovator de l'Aliança, se centren en el foment de la diversitat i la inclusió entre l'alumnat d'educació superior i la utilització de la intel·ligència artificial en l'administració universitària.

L'objectiu principal de l'Enhance Challenge és seleccionar les idees més disruptivas resultants dels deu grups formats per membres de diverses universitats de l'Aliança, integrats per personal tant acadèmic com a administratiu i alumnat, per a avançar en la construcció de l'Espai Europeu d'Educació Superior.

A més del finançament del programa Erasmus+, la incubadora del programa Higher Education Innovator disposa del patrocini de Sensedia, BRAVE M&T i de la Càtedra de Bretxa Digital i Diversitat Funcional de la UPV.

En la inauguració de l'Enhance Challenge, la degana de la Facultat d'Administració i direcció d'empreses del campus de Vera, María del Mar Marín, ha donat la benvinguda als equips finalistes procedents de les diverses universitats de l'Aliança, mentre que la professora de la UPV i coordinadora de l'Enhace Challenge, Elena de la Poza, ha destacat "la rellevància de participar en aquests reptes perquè impliquen el manteniment d'una comunitat universitària viva, sense fronteres i amb l'objectiu de millorar l'Espai Europeu d'Educació".

En la seua intervenció, el vicerector d'Internacionalització i Comunicació de la UPV, Jose F. Monserrat, ha argumentat: "Europa necessitava un ideal per a l'educació superior i les universitats europees són eixe ideal. Una vegada tenim l'ideal, hem de posar-nos a la feina per a aconseguir aquest somni. Enhance Challenge és un gran exemple per a construir l'educació superior que volem i els nostres estudiants es mereixen".

Els dos reptes d'Enhance Challenge aborden dos àrees diferents relacionades amb valors fonamentals de l'Aliança. El primer desafiament pretén trobar solucions per a fomentar la diversitat i la inclusió de l'alumnat amb menors oportunitats en la universitat. Per la seua banda, el segon, té la missió d'impulsar l'ús de la intel·ligència artificial en l'administració universitària per a integrar els últims avanços tecnològics en benefici de la comunitat universitària.

ENTREGA DE PREMIS

Els sis projectes dels equips finalistes de l'Enhance Challenge rebran un finançament de fins el 35.000 euros cadascun, a més, el seu desenvolupament tindrà un impacte en l'Espai Europeu de l'Educació, ja que les seues idees seran incubades durant un any en la UPV i la NTNU de Noruega, les dos integrades en l'Aliança.

Els equips guanyadors seran presentats hui en la Facultat d'Administració i direcció d'empreses. En la sessió de clausura i entrega de premis participaran el secretari general de l'Aliança Enhance, Naveed Syed, la professora de la UPV i coordinadora de l'Enhance Challenge, Elena de la Poza, el vicerector d'Internacionalització i Comunicació, Jose F. Monserrat, i la directora territorial de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital a València, Silvia Rueda.

L'Aliança Enhance es va fundar en 2019 amb l'objectiu de desenvolupar un campus europeu conjunt, lliure de barreres físiques, administratives o educatives, on els estudiants, el professorat i el personal puguen moure's lliurement per a experimentar l'Espai Europeu de l'Educació.

La seua missió és impulsar una transformació social responsable i fomentar el desenvolupament i la utilització de la ciència i la tecnologia en benefici de la societat. Enhance forma part del programa Erasmus+ Iniciativa Universitària Europea.

L'Aliança reuneix set universitats membres: la Technische Universität Berlin (TUB), com a coordinadora, la Warsaw University of Technology (WUT), la RWTH Aachen University (RWTH), la Norwegian University of Science and Technology (NTNU), la Chalmers University of Technology, el Politecnico di Milano (POLIMI) i la Universitat Politècnica de València (UPV).