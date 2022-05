Detingut un jove i cinc menors per desordes públics en un establiment de menjar

Agents de la Policia Nacional han detingut en València a un jove de 18 anys i cinc menors com a presumptes autors d'un delicte de desordes públics després de suposadament intimidar als clients i treballadors en un establiment de menjar del centre. A més, a tres d'ells se'ls imputa un delicte d'encobriment ja que portaven mòbils que figuraven com sostrets, i a un altre, un delicte de lesions per agredir una treballadora del local.