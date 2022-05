Alacant recorda amb un poema de Miguel Hernández i flors a les víctimes del bombardeig del Mercat Central

L'homenatge institucional ha arrancat a les 11 hores i 18 minuts per a coincidir amb l'hora en què va començar el bombardeig per part de l'aviació italiana sobre la població civil. Després del minut de silenci, s'ha llegit el poema de Miguel Hernández 'Canción última', per part del regidor de Cultura, Antonio Manresa, i s'ha dut a terme una posterior ofrena de flors.

Alumnes del Conservatori Superior de Música Óscar Esplá han interpretat el quartet de corda op.110 nº8 en Do menor 'en memoria de las víctimas de la guerra y el fascismo', de D. Shostakovich per a concloure.

L'acte ha comptat amb la presència de la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez; la regidor d'Educació, Julia Llopis i la responsable d'Igualtat, María Conejero, al costat d'altres membres de la corporació.

A més, ha assistit la consellera de Transparència i Participació, Rosa Pérez Garijo i el cònsol honorari d'Itàlia a Alacant, Angelini Danilo, la subdelegada del Govern en la província, Araceli Poblador, i els portaveus dels grups de l'oposició, PSPV, Compromís i Unides Podem-EUPV.

Tant la representant del Consell com els partits del Botànic en l'Ajuntament d'Alacant han criticat la "brevetat" de l'acte i l'absència de l'alcalde, Luis Barcala, i han lamentat la falta de polítiques "actives" a favor de la memòria històrica per l'"acostament" de PP i Cs a Vox. Per la seua banda, l'edil Manresa ha defès que l'acte ha sigut "sobri i solemne" i "obert per a tothom".

"OBLIGACIÓ MORAL"

"Ha sigut un acte solemne i sobri de record a les víctimes. És una obligació moral que tenim i ho fem amb un acte obert a tothom. L'important és el record i nosaltres hem intentat que estiga obert a la ciutadania perquè, per a no tornar a cometre errors en el futur, cal recordar el nostre passat", ha ressaltat l'edil de Cs.

Igualment, ha destacat "que es tracta d'una data en la qual els alacantins recordem un dels fets més tristos viscuts en la nostra història, i amb el qual homenatgem les víctimes civils d'aquell bombardeig".

Per la seua banda, Pérez Garijo, Poblador i els portaveus dels grups de l'oposició en l'Ajuntament s'han sumat a la presència de la plataforma cívica per la memòria històrica per a intervenir en l'acte i han criticat de forma unànime la "brevetat" i l'absència de l'alcalde.

Per a la consellera, aquesta manera de procedir "reflecteix una mica el que han sigut les polítiques de memòria durant molts anys en aquest país" perquè enfront de les polítiques de "desmemòria" de les administracions, han sigut les plataformes i associacions cíviques les "encarregades" de reivindicar "polítiques de memòria, de justícia, reparació i de no repetició".

"Ha sigut un reflex. Crec que l'acte institucional ha sigut molt breu. És molt important el compromís que han de tindre les administracions, totes, amb la demostració en les polítiques de memòria, justícia i reparació. És un compromís amb la democràcia que, en aquests moments, és molt important quan veiem determinades actituds que entren frontalment amb el que és defendre la democràcia en aquest país", ha sostingut.

Al seu juí, la brevetat de l'acte "pot estar relacionada" amb el suport que busquen PP i Cs amb Vox a l'hora d'arribar a acords. Així mateix, ha assenyalat que la societat valenciana s'ha bolcat amb Ucraïna perquè "coneixen què ha passat" i, no obstant açò, "hi ha un gran desconeixement amb les massacres ocorregudes en la Guerra Civil contra la societat" i "eixe desconeixement produeix que hi haja una impunitat i que hi haja persones que es declaren hereus".

Per la seua banda, Poblador ha fet també una menció al poble ucraïnés per a solidaritzar-se amb la seua situació, ja que "ells viuen ara el que moltes persones van viure fa 84 anys". "Només puc valorar de manera molt positiva que aquest moment sempre estiga viu en la memòria col·lectiva de tots i que mai oblidem el capítol més cruel de la història del nostre país. No tenim un Picasso però tenim una plaça en la qual la memòria d'aquest dia està ací gravada en el sòl i està gravada en les parets d'Alacant", ha indicat.

El portaveu del PSPV, Francesc Sanguino, ha agraït la presència dels càrrecs del Govern i del Consell i ha criticat el "posicionament" de l'equip de govern i el "cinisme insuportable" del "absent" alcalde i el seu soci Cs per pactar amb Vox. "PP i Cs s'han venut per un plat de llentilles a l'extrema dreta, espere que la societat ho revise i es donen compte de la involució que marquen els tres partits", ha remarcat.

El portaveu de Compromís, Natxo Bellido, ha assenyalat que es tractava d'un dia clau" per a recordar "part del nostre passat més tràgic" i ha reivindicat "posar en valor les polítiques de memòria històrica" tant per a "recordar el passat" com de manera "pedagògica".

El portaveu d'Unides Podem-EUPV, Xavier López, ha criticat que l'acte oficial ha durat "dos minuts" perquè "aquest equip de govern cada vegada està més atrapat en les polítiques de Vox".