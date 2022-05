Barcelona será la capital de la logística del sur de Europa con la celebración de SIL

Tras dos ediciones de ausencia obligada por la pandemia, vuelve a celebrarse en Barcelona el Salón Internacional de la Logística, SIL. Organizada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, CZFB, esta feria dedicada a la Logística, Transporte, Intralogística, y Supply Chain, o cadena de suministro, regresa con más fuerza, según sus organizadores, debido a que la pandemia "ha puesto en valor su función y todo lo que nos aporta en nuestro día a día”, ha afirmado en el acto de presentación del salón el delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro.

Esta 22ª edición contará con la presencia de 650 empresas y visitantes de 81 países. La participación internacional supone el 30%, y estarán presentes compañías de países como Argentina, China, Dinamarca, Ecuador, Colombia, México, Eslovaquia, Francia, Holanda, Hong Kong, Irlanda, Italia, Portugal, Taiwán, UAE, UK o USA, entre otros. Pere Navarro ha destacado en este sentido “la importancia de SIL como un gran punto de encuentro del sector, donde todos los actores de la cadena de suministro se reúnen anualmente, siendo una de las mayores ferias del mundo y el referente en España, el Mediterráneo, el Sur de Europa y América Latina”.

A poco menos de una semana para que el salón abra sus puertas, ya se han registrado más de 12.000 visitantes. Su procedencia abarca 81 países distribuidos entre Europa, 29, África, 18, América, 17, Asia, 16, y Oceanía. En el congreso que se celebrará participarán más de 300 'speakers' o ponentes de empresas, que según apunta Blanca Sorigué, directora general de SIL, "nos ayudarán a abordar la situación del sector desde los ejes de innovación, sostenibilidad y talento”.

La innovación se ha convertido en un eje fundamental de la presente edición de SIL. Los organizadores aseguran que el salón es una gran oportunidad para que las empresas presenten sus últimas novedades. La presente edición de la feria contará con la presentación en exclusiva mundial de más de 100 innovaciones. Además, por otro lado, participarán 150 startups, o empresas incipientes, que en su mayor parte se dedican a soluciones tecnológicas para el sector. De entre éstas, el Start-up Innovation Hub ha seleccionado 10 para optar al premio a la mejor.

El Salón Internacional de la Logística se celebrará del próximo martes 31 de mayo al 2 de junio en el Pabellón 8 del Recinto Montjuic-Plaza España de Fira de Barcelona. Desde la organización no se ha cuantificado aún el impacto económico que puede tener un certamen con éste, per Pere Navarro ha manifestado que "hay cifras objetivas, como las de los hoteles y los restaurantes, pero hay algo que no se puede cuantificar y es que Barcelona va a ser la capital mundial de la logística" la semana que viene.

Navarro también puso de manifiesto la importancia del sector en la economía catalana y española. En 2021 la logística ya representaba el 14,4% del PIB en Cataluña, y se ha convertido en el segundo territorio europeo con más peso en el sector logístico sobre el Producto Interior Bruto, sólo por detrás de los Países Bajos. En España, la logística y el transporte representa el 10% del PIB español. Este ámbito de actividad movió a lo largo de 2021 unos 111.000 millones de euros, generando cerca de 1.000.000 de empleos.