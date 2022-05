La Diputació de Castelló destina 51.000€ a la Trobada de Bandes per a promocionar la cultura musical

La Diputació de Castelló donarà la benvinguda aquest dissabte a la Trobada de Bandes, que recorrerà sis municipis de la província. Aquesta proposta és una aposta de la institució per la música i la cultura, amb la qual contribuirà a promoure i difondre la música com un element significatiu en el territori, segons ha manifestat Ruth Sanz, diputada de Cultura.

La institució provincial destinarà 15.000 euros per als sis municipis que participen en el programa, per la qual cosa cada localitat comptarà amb 2.500 euros d'ajuda per a dur a terme els concerts i activitats musicals. Aquests municipis són Sogorb, Artana, Borriol, L'Alcora, Vinaròs i Albocàsser. D'altra banda, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana compta amb el suport econòmic de la Diputació amb una ajuda per valor de 36.000 euros per a l'organització i desenvolupament de l'activitat.

La XXIII edició de la Trobada de Bandes de l'Alto Palancia a Sogorb comptarà en la cita del dissabte amb la participació de 14 bandes de música de les societats musicals. Els pròxims esdeveniments musicals es desenvoluparan a partir de juliol i tindran lloc en la Plana Baixa -Artana, 9 de juliol-, en la Plana Alta -Borriol, 23 de juliol-, en l'Alto Mijares -L'Alcora, 17 de setembre-, Baix Maestrat -Vinaròs, 24 de setembre- i finalment als Ports-Alt Maestrat -Albocàsser, 1 d'octubre-.