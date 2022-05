Estiu Jove ofereix 1.600 places per a gaudir d'activitats d'oci saludable al juliol i a l'agost a València

La regidora de Joventut, Maite Ibáñez, ha donat a conéixer aquest dimecres aquesta iniciativa, que compta amb cursos, tallers i tot tipus de propostes dirigides a la gent jove, com a activitats en contacte amb la naturalesa, esportives, circuits multi aventura, campaments, futbol femení, producció musical, cursos d'anglés i valencià, rutes guiades nocturnes o tallers de pintura, còmic, teatre, dansa i gastrociència.

"L'objectiu d'aquestes activitats, que són gratuïtes, és facilitar que les persones joves gaudisquen de l'estiu de la millor manera, aprenent i socialitzant mitjançant activitats d'oci saludable". "També volem donar suport als qui vullguen millorar la seua formació, i al mateix temps, afavoreix la conciliació de la vida personal i laboral de les famílies", ha explicat l'edil.

Maite Ibáñez, que ha indicat que amb aquest programa "l'Ajuntament vol facilitar la realització d'activitats formatives, esportives, culturals i a l'aire lliure", ha assegurat que "el fet de practicar un oci saludable i educatiu és garantia d'una millor qualitat de vida i benestar".

Per açò, "tenint en compte les demandes de la gent jove i l'èxit que ha tingut el programa d'oci saludable d'aquesta primavera, hem augmentat les activitats d'aventura i les excursions per la natura, i hem incorporat novetats".

Estiu Urbà es realitzarà a través dels Centres Municipals de Joventut de Patraix, Orriols, Russafa, Campanar, Grau Port i, per primera vegada, en el nou CMJ de la Malva-rosa. Es duran a terme activitats en piscines, en la naturalesa a través del Casal d'Esplai del Saler, tallers de reciclatge, música i altres activitats en els barris.

Estiu Nàutic es desenvoluparà a la Marina, on cada matí es realitzaran tres activitats nàutiques diferents, com windsurf, paddle, caiac, i surf.

En Estiu a la natura els joves interessats podran realitzar activitats en la naturalesa i d'aventura, com ràfting, barranquisme, ruta de canoes, caiac, escalada, espeleologia, tirolina o senderisme.

ES RECUPEREN ELS CAMPAMENTS

Com a novetat, es recuperen els campaments, que no es van poder fer els últims anys a conseqüència de la pandèmia, i ara serà un per setmana de dilluns a divendres, per a xiquets de 12 a 16 anys.

Entre els Tallers d'Estiu Jove destaquen els de futbol femení, d'escalada en rocòdrom, artístics, de teatre, de dansa (inclusiva, contemporània, urbana...), còmic i, com a novetat, els de producció musical, DJs i Sono.lab.

Una altra novetat d'aquesta edició és la sèrie de rutes nocturnes guiades, així com els tallers de gastrociència, en els quals es podrà aprendre a elaborar "divertides i innovadores" receptes com les que es preparen en els moderns laboratoris de cuina mentre es descobreix la seua explicació científica.

Finalment, Estiu Jove d'idiomes ofereix cursos d'anglés B1, B2, C1, i conversa en anglés, així com cursos en valencià B1, B2, C1 i conversa.

Podran inscriure's totes les persones joves que visquen o estudien a València, o siguen fills de persones que treballen en aquest municipi. Les persones interessades podran realitzar la sol·licitud de plaça a través de la pàgina web de la regidoria de Joventut,