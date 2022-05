Els Col·legis de Treball Social de la Comunitat Valenciana exigeixen ajustar les ràtios de professionals en Primària

Així ho han traslladat en una reunió amb el director de l'Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat en Servicis Socials (IVAFIQ), Joan Crespo, per a abordar les al·legacions presentades per aquestes institucions professionals sobre el Decret de Tipologies de Centres, Servicis i Programes presentat per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives el passat mes de març.

A més d'ajustar les ràtios professionals en atenció primària, els treballadors socials exigeixen concretar la distribució d'eixes ràtios per cadascuna de les tres professions que conformen l'equip de la zona bàsica.

"La falta d'una definició de les funcions de cada professió suposa un perjuí per a les persones usuàries dels servicis socials primaris i una sobrecàrrega de tasques per a companys/es. No podem tolerar l'ambigüitat amb 'professionals socials' (treball social, educació social i psicologia) perquè no som intercanviables", ha explicat Belén Piró, secretària del COTSV.

Des de l'IVAFIQ han manifestat la seua voluntat de prendre en compte aquestes consideracions. Els COTS de Castelló, València i Alacant afirmen que mantindran la seua proposta i arribaran a defendre-la davant els tribunals si és necessari.

Així mateix, insisteixen que l'objectiu de la nova Llei 3/2019, de 18 de febrer, de servicis socials inclusius de la Comunitat Valenciana era "reduir la burocràcia per als i les professionals del Treball Social, de manera que pogueren centrar-se en la intervenció social, entenent que no només estan en el diagnòstic, sinó també en el procés psicosocial d'acompanyament a les persones usuàries".