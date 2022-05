El concejal de deportes de Elche explica en 'Ya es mediodía' la polémica medida que impide llevar bañador bermuda en la piscina

Con la llegada del verano, la polémica acerca de cuál es la ropa de baño adecuada resurge. Este miércoles, Ya es mediodía se ha hecho eco de la normativa impulsada por el Ayuntamiento de Elche, que no permitirá usar bañadores bermuda en la piscina.

Para esclarecer la situación, el matinal ha contado con la participación de Vicente Alberola, concejal de deportes del ayuntamiento alicantino, quien ha explicado que en la normativa solo pone que no se permitirá la ropa de baño por debajo de la rodilla, siempre y cuando no esté homologada.

El motivo principal que ha aludido el concejal: la higiene. Los responsables de la medida, que han destacado que no hablan en sí mismo del burkini, han apuntado que la medida no ha sido noticia en Elche y no entienden la repercursión.

Finalmente, los colaboradores del matinal han señalado que la higiene no depende de la ropa de baño que lleve una persona. Así, Cristina Fallarás ha sentenciado: "Si todos se bañasen en pelotas como hago yo, todo sería más fácil".