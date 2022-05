El decret de les renovables encara la seua convalidació mentre l'oposició demana que es tramite com a projecte de llei

El decret llei es va aprovar el passat 22 d'abril i va entrar en vigor des de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Aquest dijous es vota la seua convalidació: en cas d'aprovar-se, les mesures que s'inclouen en ell continuarien en vigor.

Si es decideix tramitar com a projecte de llei, s'obriria un procés legislatiu a partir del text del decret (que continuaria en vigor). D'aprovar-se eixa llei, es modificaria el decret, però en cas de no tirar avant la norma, el decret continuaria vigent.

"Queda molt temps, 24 hores pareix poc, però donen per a molt", ha afirmat la portaveu adjunta d'Unides Podem, Estefanía Blanes. I és que les negociacions continuen en el Botànic per a veure la continuïtat que pugues o no tindre aquest decret. "Ja sabeu que en el Botànic som expertes a acordar in extremis", ha agregat la síndica de Compromís, Papi Robles.

En aquests moments, el PSPV votarà a favor del decret i en contra de tramitar-lo com a projecte de llei; el PP, Cs i Vox s'oposaran al decret però proposaran que es debata com a projecte de llei. Compromís aposta per convalidar el decret i després donar-li continuïtat amb una llei de sobirania energètica diferenciada d'aquest projecte.

El vot que queda en l'aire és el d'Unides Podem, que admet que votar a favor del decret però després tramitar-lo com a projecte de llei o com una altra llei com proposa Compromís és una opció "com a tantes altres". Així, Blanes ha remarcat que estan "totalment a favor de l'ampliació de les instal·lacions d'energies renovables", però s'ha preguntat quina és la "possibilitat, espai o ferramenta millor" per a incloure les seues reivindicacions.

La portaveu adjunta també ha valorat que es pot arribar a acords en altres lleis, projectes o tramitacions, com seria incloure alguna de les seues reivindicacions en la llei d'acompanyament.

Així, ha defès que cal reforçar l'autonomia municipal perquè la capacitat de decisió està "bastant minvada"; així com reforçar la protecció del territori, perquè que siguen energies renovables "no significa que siguen innòcues". Així mateix, ha reclamat treballar a potenciar l'autoconsum i les cooperatives en contra de les macroplantes.

A més, ha advertit que cal evitar que les normes per a agilitzar tràmits deriven en "una falta de control " i suposen "un risc d'especulació i de saturació a l'Administració".

PSPV I COMPROMÍS

Durant el ple, el portaveu del PSPV, José Muñoz, ha demanat la convalidació del decret perquè és "la gran oportunitat valenciana per a posar-se el front de les economies i regions europees" o, en cas contrari, suposarà "delimitar el futur dels valencians".

Muñoz ha destacat que el decret inclou mesures estructurals i també pal·lia els problemes conjunturals. Així, ha destacat que davant de l'aposta de la dreta per baixar impostos i amb la consegüent "retallada de drets" aquest decret habilita "un sistema d'ajudes eficaces per a qui el més ho necessiten". "No desaprofitem l'oportunitat del futur", ha pregat als grups.

En passadissos, la síndica socialista, Ana Barceló, ha indicat que el president, Ximo Puig, va plantejar fa unes setmanes un pacte per l'energia a tots els grups i ha apuntat que "el punt de partida és bo" perquè "no es discuteix la necessitat d'agilitzar tota la tramitació per a aconseguir com més prompte millor l'autosuficiència".

Per part de Compromís, la síndica ha remarcat que "no cal donar una resposta d'urgència només sinó estructural" i que detalle com es distribuirà l'energia, com es comercialitzarà i com arribarà a les famílies.

Per açò, ha advocat per plantejar una llei de sobirania energètica en la qual es marque "tota l'estructura" de la producció i distribució a la Comunitat Valenciana i "actuar d'una manera constructiva". Per açò ha demanat que aquesta llei es tramite en un "termini curt".

OPOSICIÓ

El portaveu d'Hisenda del PP, Rubén Ibáñez, ha assenyalat que aquest decret és "la constatació d'un Govern en descomposició, sense pols, sense empatia social ni solucions" i ha rebutjat que continga grans ajudes perquè "no hi ha ajudes".

Així, ha assenyalat que "és una fugida cap endavant d'un Consell en un temps de descompte" ple d'"aparences i ocurrències" i "una barbaritat normativa que recorre a una aparent i extraordinària necessitat per a fer-ho amb la major rapidesa amb la finalitat de tapar el major ridícul en la història amb el decret 1 que mai es va arribar a publicar per les objeccions de l'Advocacia". "És la II part d'un gran nyap, ple de vulneracions normatives i de respostes ineficaces".

Mentre, la síndica de Ciutadans, Ruth Merino, ha assenyalat que "el tripartit ha convertit el decret de les energies renovables en un calaix de sastre on tot val per a colar mesures partidistes que no tenen a veure exclusivament amb les solucions que necessiten els valencians per a fer front a la crisi energètica".

Per açò, ha proposat que es tramite com a projecte de llei perquè "té marge de millora i el decret, tal com ho han presentat, deixa molt a desitjar", per la qual cosa espera que "sí solucione el dèficit energètic i que evite que les instal·lacions d'energies renovables es vagen a altres territoris" en detriment de la Comunitat Valenciana.

Des de Vox, el portaveu adjunt José María Llanos ha criticat el decret i ha asseverat que no donaran el seu suport. No obstant açò, sí demanaran que es tramite com a projecte de llei, alguna cosa que es votarà aquest dijous.