Sanitat crearà una oficina per departament per a rebaixar la llista d'espera quirúrgica

Sobre aquest tema, ha constatat que, durant la pandèmia, es va produir "una important reducció" de l'activitat quirúrgica degut "al fort impacte" que va tindre la covid en els hospitals, la qual cosa va suposar "un augment en les demores i del nombre de persones que esperaven una intervenció no urgent, ja que, com saben, les operacions urgents o no demorables relacionades amb processos greus es prioritzen".

No obstant açò, ha destacat que la sanitat valenciana es va mantindre en uns temps d'espera inferiors a la mitjana d'Espanya, una circumstància que "es manté": la Comunitat Valenciana es troba 23 dies per davall de la mitjana en demora. Així mateix, ha ressaltat que també hi ha un nombre sensiblement inferior de persones que esperen una operació per cada 1000 habitants: deu enfront de 15 persones de mitjana, és a dir, un 30% menys.

REVERSIÓ DE DÉNIA

Així mateix, ha anunciat que es constituirà un grup de treball en la Conselleria per a començar a asseure les bases de la recuperació per a la gestió directa del departament de salut de Dénia (Alacant), una vegada finalitze el termini de concessió, l'1 de febrer de 2024.

En eixe sentit, ha recalcat que el full de ruta per a recuperar per a la sanitat pública és "molt clar" i que cal aprofitar l'experiència adquirida en els recents processos d'integració dels departaments de salut de la Ribera en 2018 i Torrevella l'any passat.

Així, ha assenyalat que en tots dos casos, s'ha tractat de trajectes complexos, plens d'obstacles i dificultats" i per a evitar en la mesura que siga possible que es repetisca aquesta situació, de manera "immediata" es constituirà aquest grup de treball per a "planificar amb més temps tots els passos a seguir i afrontar el procés amb majors garanties".

VACUNA DEL PAPIL·LOMA

D'altra banda, ha assenyalat que demanarà davant el Ministeri de Sanitat la incorporació per a xiquets a partir dels 12 anys de la vacuna contra el papil·loma, que ara només es finança a les xiquetes.