Prop de 1.500 persones treballaran pròximament en Ajuntaments gràcies al programa Avalem Experiència Plus

20M EP

NOTICIA

Prop de 1.500 persones seran contractades per entitats locals gràcies al programa Avalem Experiència Plus. Els ajuntaments beneficiaris ja poden procedir a seleccionar els perfils de les persones que reunisquen els requisits requerits: estar inscrita com a demandant d'ocupació en Labora i entrar en el perfil que necessita el consistori per a cobrir el lloc de treball.