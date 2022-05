Els nutricionistes suspenen amb un 3 l'alimentació dels valencians després de la pandèmia

WASHINGTON UNIVERSITY SCHOOL OF

Segons ha detallat el president del CODiNuCoVa, Luis Cabañas, "tot i que podíem sospitar que la pandèmia havia influït de manera negativa en la nostra dieta, els resultats són molt pitjors". D'una puntuació mitjana de sis sobre deu, amb la qual partia la dieta dels ciutadans valencians en 2018, s'ha descendit fins a un tres en 2021.

"Ni tan sols freguem l'aprovat. Hem donat massa passos arrere en aspectes com el sedentarisme, la qualitat de l'alimentació, conductes compulsives i, al final, redunda en major obesitat. En definitiva, hem perdut qualitat de vida i, per tant, expliquem aquests passos com a anys de vida potencialment perduts", ha alertat Cabañas.

Aquest "suspens" té el seu reflex en les consultes de nutrició, que han detectat un augment dels casos d'excés de massa grassa entre els seus pacients. "Encara que les dades oficials ens diuen que el sobrepés afecta un 36% de la població valenciana i l'obesitat un 18% d'homes i un 14% de dones, des del col·lectiu podem afirmar que aquestes xifres són, quasi amb total seguretat, superiors. Cal crear ja una consciència de prevenció i dissenyar accions concretes que ajuden a reduir-les", ha apuntat l'especialista.

En eixa equació han d'estar els nutricionistes, que lamenten la falta de places públiques en Sanitat destinades a l'especialitat, només huit a tota la Comunitat. Al costat de l'augment de les consultes de casos d'obesitat i sobrepés, també s'han incrementat les d'aquelles persones que pateixen alguna malaltia o problema de salut relacionat amb l'alimentació.

"Açò ens indica que comença a calar el missatge que l'alimentació és part del tractament de determinades patologies i que, a poc a poc, la població demanda de l'atenció d'un professional de l'alimentació per a abordar-les", ha afegit, per a considerar que aquests problemes seria convenient que foren atesos des d'un centre de salut o un hospital públic.

COVID, AÏLLAMENT I SEDENTARISME

L'informe arreplega les conseqüències de la pandèmia i el covid. La majoria de nutricionistes consultats opina que l'alimentació durant 2020 i 2021 va empitjorar, principalment a causa del confinament, les restriccions de mobilitat i la limitació de reunions.

"Passar més temps a casa ens ha fet menjar pitjor", indica Luis Cabañas, que subratlla que les visites a la nevera, la fam emocional o l'avorriment suplit amb menjar "han sigut bastant habituals", igual que les situacions d'estrés i ansietat generades per la pandèmia que han provocat un augment dels trastorns de la conducta alimentària (TCA).

De fet, des del CODiNuCoVa insisteixen que ja s'estan veient les conseqüències del covid en aspectes relacionats amb l'alimentació principalment en tres direccions: un augment de l'obesitat i el sobrepés, un augment de casos de TCA en gent jove, i un major increment de patologies cròniques i, per tant, de pèrdua de qualitat de vida.

"S'han incrementat les conductes d'alimentació compulsiva i també s'han adquirit hàbits nocius difícils de modificar, com l'augment de la ingesta d'ultraprocessats o el sedentarisme", ha indicat el dietista-nutricionista.

EDATS

En l'anàlisi per edats, els menors de 18 anys tornen a ser la franja de població amb l'alimentació pitjor valorada, principalment per les roïnes eleccions de compra de les famílies, a causa de causes que van des de la publicitat enganyosa a la creença que els xiquets han de menjar coses diferents als adults.

"Si una cosa no és sa per a tu, tampoc ho és per al teu fill o filla", ha recalcat Inma Girba, vocal de Restauració Col·lectiva del CODiNuCoVa, que afig que l'esmorzar continua sent la pitjor ingesta que realitzen els menors, amb productes amb excés de sucre i ultraprocessats.

Pel que fa als joves de 18 a 30 anys, s'apunta a la falta de temps o a la roïna organització dels menjars com el motiu que la seua alimentació no siga considerada "bona", seguit dels menjars fora de casa, mentre que en la franja de 30 a 45 anys el cansament comença a aparéixer com a tercer motiu.

Així mateix, ha augmentat la presència de brioixeria, dolces i ultraprocesados en la dieta de la població infantil, que segueix tenint importants manques quant a consum de fruita, verdures i hortalisses, llegums i peix. Dels 18 als 30 anys, s'ha detectat un creixement del consum de pasta i arròs respecte a fa quatre anys, i també de carn i de menjar ràpid i productes congelats.

"Les recomanacions de les xarxes socials i dels perfils d'influencers en aquests canals són determinants i tenen un pes important en aquesta franja d'edat. Ens preocupen els riscos que per a la salut dels joves puga implicar seguir certes pautes o consells compartits en entorns online que, en molts casos, no provenen de professionals de l'alimentació", han alertat.

Respecte a la població de 30 a 45 anys, milloren en certa mesura els esmorzars, enaltits per un "corrent healthy", però empitjoren els sopars per falta de temps i roïnes eleccions en les compres. No obstant açò, a partir dels 45 anys, es detecta "un canvi en l'alimentació dels i les valencianes: augmenta el consum de carn, peix, fruites, verdures i hortalisses respecte als més jóvens i, en línies generals, la seua alimentació és més variada i equilibrada", explica Inma Girba.

En totes les franges d'edat, hi ha un "compte pendent" amb els llegums "que hauríem de consumir-les entre 3 i 4 vegades per setmanes". Entre els 45 i els 60 anys es detecta, una manca de làctics i ous i apareix el cansament com a motiu a l'hora de saltar-se el sopar, la pitjor ingesta que realitzen els adults.