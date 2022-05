A menos de 24 horas de que el Congreso vote la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, todas las asociaciones de productores de cine y audiovisual del país hacen frente común contra una enmienda introducida en el último momento que, en su opinión, "sentencia de muerte" al sector independiente de películas y series españolas. Con "pocas esperanzas", pero sin tiempo que perder, los productores han organizado este miércoles una rueda de prensa sobre la bocina en el Ateneo de Madrid para llamar a los políticos a que les escuchen y "salven la marca España de la creación audiovisual".

¿Por qué protestan? El eje que ha sembrado la discordia es la modificación en el artículo 110.1 del borrador de la normativa que añadió la pasada semana el Grupo Parlamentario Socialista a la trasposición de una norma europea. Con la justificación de una mejora "técnica" se cambia una palabra en la redacción del texto desvirtuando, según los productores, la definición de productor independiente. El resultado: que las bonificaciones para productoras afectadas por grandes plataformas de streaming -de hasta un 5% de sus beneficios obtenidos en España- se conviertan en una inversión de las grandes empresas en sí mismas, en vez de ser recibidas por las verdaderas empresas independientes, tal y como establece la directiva europea al respecto.

"El anteproyecto era muy malo, con muchos aspectos que no se cumplían bien, como cuotas de género o lengua", pero "la enmienda 'sorpresa' es la puntilla definitiva que nos deja tocados de muerte", ha apuntado Jordi Oliva, responsable de la Federación de Productores Audiovisuales, PROA. Bajo el lema Salvemos la democracia, salvemos la producción independiente, completaban la terna José Nevado, director general de PATE y María Luisa Gutiérrez, presidenta de AECine.

El presidente de PROA (Federación de Productores Audiovisuales), Jordi Oliva, interviene en una rueda prensa contra la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual. Carlos Lujan

"Para nosotros es la guerra, y este acto es una declaración de intenciones", ha sentado Gutiérrez en su turno. Centrando el tiro de su intervención en los representantes públicos que debatirán y votarán la norma en el Parlamento, les ha transmitido: "Sois nuestra última oportunidad de que mañana no ocurra una barbarie. Tenéis horas de reflexión y juego político" para "no dejarnos en desventaja" frente al resto de plataformas y televisiones públicas y privadas.

Hasta ahora, la comunicación Gobierno-productores no ha sido precisamente fluida. "En la ultima semana, cuando descubrimos la enmienda, pedimos una reunión con el ministro de Cultura [Miquel Iceta]. Todavía no nos ha contestado al mail para darnos hora y sentarnos a hablar", ha ejemplificado Oliva a fin de "probar" que el Ministerio "no tiene ni capacidad ni voluntad de reaccionar para revertir esta situación". El titular de Cultura, que no se ha pronunciado todavía sobre este asunto, tiene previsto viajar este jueves al Festival de Cannes donde se presentan dos películas con producción española independiente.

Muy al contrario. Según Oliva, es el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que dirige Nadia Calviño quien "manda", lo que también demuestra "una gran disparidad dentro del Gobierno en cómo se debe articular la ley". "No es justo cuando se llenan la boca diciendo que España es la panacea audiovisual. Lo es para los de fuera, pero para los de dentro es una auténtica tortura", ha rematado.

Nevado ha terciado para hacer dos aclaraciones. Primero, ha reconocido no hacer "todo esto por amor al arte", como "enamorados del cine", sino porque ellos también tienen "espíritu empresarial" y quieren "ganarse la vida y competir de manera leal con todo el mundo". Segundo, con especial hincapié, ha asegurado que buscan una "convivencia entre productores dependientes contra independientes" y "no una guerra".

A juicio de Gutiérrez, los cambios en el texto no solo "afectan a la diversidad del ecosistema audiovisual", sino que "atentan contra la directiva europea de 2018". Una norma que llega tres años tarde y que está muy alejada de Francia o Italia, cuyas bonificaciones son del 20 y 17%, respectivamente, ha alertado.

¿Y si sale adelante la iniciativa?

Si todos estos mensajes caen en saco roto y mañana finalmente el hemiciclo saca adelante la nueva ley audiovisual, los productores activarán el "plan b". Contra la voluntad de ERC, EH Bildu y Unidas Podemos que han presentado una enmienda transaccional para que la normativa vuelva a su formulación original, el cine independiente amenaza con acudir a la Unión Europea para "pedir amparo".

Antes, habrá un margen de tiempo aproximado de quince días para negociar el contenido de la ley hasta que la misma sea ratificada en el Senado. De votar en su contra en la Cámara Alta, el texto volvería al Congreso para su aprobación definitiva. Escenario que ninguna agrupación política desea con la millonaria multa de Bruselas acechando como 'espada de Damocles' desde hace meses.