El sedentarisme en les dones està influït per factors socials i de gènere, segons un estudi de Fisabio

L'estudi té en compte variables relacionades amb la posició social i amb els rols de gènere com ara l'edat, el nivell educatiu, l'ocupació, el país d'origen, la grandària de la llar familiar, el fet de viure sola o no, la responsabilitat de la cura de menors, la diversitat funcional, l'índex de massa corporal (IMC) i l'hàbit de fumar, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

La coordinadora de l'Àrea de Càncer i Salut Pública de Fisabio, Ana Molina, ha explicat que estudiar els factors que influeixen en el sedentarisme és "de gran importància atès que hi ha evidència que s'associa a una major mortalitat per qualsevol causa i a un major risc de patir malalties cardiovasculars i càncer".

A més, introduir la perspectiva de gènere i equitat en aquest tipus d'investigacions "contribueix a generar evidència sobre les possibles desigualtats existents i orientar la presa de decisions per a reduir-les", ha afegit.

En total han format part en l'estudi 121.988 dones d'entre 45 i 70 anys participants en el Programa de Prevenció del Càncer de Mama de la Comunitat Valenciana, entre els mesos de novembre de 2018 i octubre de 2019.

Les dades de l'estudi s'han extret del sistema d'informació d'aquest programa, que arreplega informació sobre els seus estils de vida -entre ells, el sedentarisme- mitjançant qüestionaris validats i que les dones responen quan acudeixen a realitzar-se una mamografia.

Amb les respostes de les dones participants en l'estudi, es va observar que el 74,4 per cent del total eren considerades sedentàries, atenent al nombre d'hores que passen assegudes al dia (més de tres hores diàries), independentment de l'activitat física que realitzen.

Variables com l'edat avançada, un nivell educatiu alt, ocupacions no manuals, viure sola, tindre diversitat funcional i un elevat IMC augmenten la probabilitat de ser sedentària.

D'altra banda, formar part d'una família mitjana o nombrosa (formada per tres o més persones), així com les responsabilitats associades a cura de menors disminueix el risc de sedentarisme.

TREBALLS D'OFICINA O SOLES

"L'estudi mostra que hi ha desigualtats socials i de gènere en els factors que influeixen en el sedentarisme, sent important dur a terme programes de promoció de la salut per a disminuir el sedentarisme, dirigides a tota la població, però amb major èmfasi en els col·lectius amb major risc com són les dones que tenen treballs d'oficina o que viuen soles", ha afegit Marina Pinto, investigadora de l'Àrea de Càncer i Salut Pública de Fisabio.

L'estudi, publicat en la revista 'European Journal of Sport Science', forma part de la tesi doctoral sobre l'impacte del sedentarisme en el risc de tindre càncer de mama de Pinto, que ha sigut guardonada recentment amb el Premi a la Millor Comunicació en la categoria d'Investigació Clínica i Salut Púbica en la VI Trobada d'investigadors i investigadors en càncer Ciutat d'Alcoi.

La investigació compta amb el suport i el finançament de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i del Fons Social Europeu (FSE), a través de les subvencions per a la contractació de personal investigador predoctoral (ACIF/2019/085).