Power Electronics desenvolupa el projecte d'autoconsum amb bateries més gran d'Espanya instal·lat sobre la seua coberta

La companyia de fabricació d'inversors solars i emmagatzematge energètic pretén produir l'energia localment i promoure nous models energètics "més eficients", mitjançant la instal·lació d'emmagatzematge "a gran escala" basat en bateries ió-liti, al mateix temps que s'"optimitza" el rendiment global de la instal·lació, segons ha informat l'empresa en un comunicat.

Amb aquest projecte, Power Electronics no només tindrà un impacte positiu en l'optimització de processos productius, si no que accelera el futur sostenible de la indústria, i serà "pioner i tot un exemple en innovació i sostenibilitat per a la resta de les indústries".

Per al CEO de Power Electronics, David Salvo, "açò representa un gran avanç cap a la transició energètica". "L'arribada de l'autoconsum a la indústria representa un abans i un després en la lluita contra el canvi climàtic, doncs la implicació i responsabilitat de les empreses en aquesta matèria és essencial per a arribar a ser neutres en emissions de carboni en els pròxims anys", ha afegit.

A més, Salvo destaca la importància de generar un impacte social en els treballadors i famílies sobre la sostenibilitat energètica i "convertir-se en un referent per a altres empreses quant a medi ambient i responsabilitat social corporativa".