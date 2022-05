Els valencians triaran la Millor hamburguesa d'Espanya en el III festival gastronòmic The Champions Burger

THE CHAMPIONS BURGER

En aquest esdeveniment, "el primer d'aquest tipus que es realitza a la gespa d'un estadi de futbol", els valencians seran els encarregats de triar la Millor hamburguesa d'Espanya", destaca l'organització en un comunicat.

La cita donarà a conéixer "les propostes més sorprenents i innovadores d'un plat que cada vegada té més seguidors a la ciutat, per la proliferació de locals de restauració, alguns classificats en els principals llistes nacionals, i per la modernització del producte en varietat i qualitat".

The Champions Burger 2022 reunirà les 20 millors hamburgueseries de tot Espanya, seleccionades entre un total de més de 100 propostes, segons l'influencer Joe Burgerchallenge.

Cada hamburgueseria, en un food truck, oferirà una carta amb delicioses i originals propostes entre les quals es trobarà l'hamburguesa que presentarà a The Champions Burger. I tot en un mateix recinte, l'estadi Ciutat de València. El resultat es decidirà dissabte 11 de juny a les 20.00 h.

Des de les dotze del migdia i fins a les dotze de la nit, els assistents podran degustar fins a 75 tipus d'hamburgueses gourmet, des de les més clàssiques, fins a les més innovadores, creatives, avantguardistes i d'autor, totes amb les millors carns seleccionades certificades, pans artesans i productes frescos de primera qualitat.

En aquesta tercera edició, seguint el format festival, el públic podrà adquirir una polsera per valor de 5 euros que inclou dos consumicions o bé adquirir una per valor de 12,50 euros, que inclou la burger del concurs i una consumició, i recarregar-la cada vegada que vullga consumir algun producte en els llocs habilitats. Per a evitar cues, es pot comprar amb antelació en