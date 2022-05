La muerte de un niño de tres años por ingerir agua oxigenada ha supuesto un gran revuelo en el panorama informativo de nuestro país. Este miércoles, El programa de Ana Rosa ha emitido un reportaje en el que han logrado hablar con uno de los miembros de la secta de las doce tribus a la que pertenecía el pequeño.

Para intentar establecer contacto, los periodistas del matinal han tratado de hablar con una mujer de la organización. Sin embargo, enseguida ha llegado un hombre que ha impedido que la mujer hablase e, incluso, le ha quitado el teléfono móvil.

El hombre, que ha destacado que no son una secta, ha apuntado que los niños no están escolarizados, puesto que ya aprenden lo necesario dentro de la organización. Además, ha destacado que no son antivacunas, sino cristianos y que las personas pueden fallecer de un ataque al corazón y eso no lo cura ninguna vacuna.

Por su parte, Patricia Pardo, atónita, ha destacado: "Si los medios de comunicación no pixelamos la cara de un niño, se nos cae el pelo. Ellos los tienen sin escolarizar y no pasa nada".

La presentadora ha señalado, además, su deseo de que con la elaboración del reportaje emitido por el matinal de Telecinco alguien hiciera algo por esos niños que permanecen en la secta.