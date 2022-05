La Guàrdia Civil investiga el creador d'una aplicació que distribuïa material pedòfil

Els agents, en el marc de l'operació 'Droid', i gràcies a la col·laboració ciutadana, van tindre coneixement que en una xarxa social de lliure accés es distribuïa i compartia material pedòfil. El seu creador va copiar la imatge corporativa i el sistema de navegació d'una coneguda xarxa social per a distribuir el material i arribar a un major nombre d'usuaris.

Després d'una investigació, es va aconseguir constatar que, entre el material pornogràfic que es compartia en l'aplicació, es trobaven imatges i vídeos en què apareixien menors d'edat. En concret, més de 200 fotografies i prop de 200 vídeos que l'administrador animava a altres usuaris a compartir per la xarxa.

Tot i les dificultats de rastreig de petjades per internet, els agents de la Guàrdia Civil van aconseguir esbrinar que, encara que molts dels usuaris que compartien el material pedòfil residien a Espanya, el gestor de les dades vivia a Mèxic i, després d'una comprovació de les dades a través d'Interpol, es va aconseguir identificar-lo: un home de 21 anys i nacionalitat mexicana.

A més, amb la finalitat d'aconseguir la màxima difusió possible, el responsable dels fets va crear perfils en xarxes socials en els quals publicitaba la seua aplicació. En aquestes plataformes, indicava l'enllaç des del qual podia ser descarregada l'aplicació, així com les instruccions per a poder ser instal·lada en els diferents dispositius.

En l'operació s'ha bloquejat l'accés a dos aplicacions que simulaven ser la xarxa social imitada, però el contingut de la qual es tractava de pornografia infantil. Per a açò s'ha comptat amb la col·laboració de l'empresa proveïdora de servicis, que radica a Tarragona.

L'autor dels fets és investigat per un delicte de tinença i difusió de pornografia infantil i un altre contra la propietat intel·lectual. Les diligències han passat a la disposició del Jutjat d'Instrucció número 4 de Massamagrell.