Compromís diu a Boluda que Ribó "es preocupa pels interessos dels valencians"

Així s'ha manifestat Robles en resposta a les declaracions de Boluda d'ahir dimarts, en les quals criticava que Esquerra Republicana de Catalunya haja recolzat al Congrés la paralització de l'ampliació del port de València i assenyalava: "Aquests senyors venen ací, no sé què pinten ací. Bé sí, que tenim un alcalde que és català -Joan Ribó va nàixer a Manresa- i la Copa America està a Barcelona i no seguiré dient coses, però demane una reflexió".

Davant açò, Robles ha manifestat: "Joan Ribó és l'alcalde de València per Compromís i eixa és la realitat, no sé què passarà al cap de Boluda". Per a la síndica, Ribó ha presentat "una proposta en positiu sobre el model de port" i "ha quedat molt clar el que defèn" l'alcalde.

"El que no sé és què defèn Boluda amb aquest tipus de declaracions i participant de consells d'administració que prenen decisions sobre els seus propis interessos", li ha retret.