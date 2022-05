El pleno del Parlament ha celebrado este miércoles el debate inicial de la nueva proposición de ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria, y ha aprobado su tramitación por lectura única, con los votos a favor del PSC-Units, ERC, Junts y los comuns, y el 'no' de Vox, CUP, Cs y PP.

El Ple acorda tramitar la proposició de llei sobre el català a l'escola per lectura única. Es tracta d'un procediment de màxima urgència que permetrà aprovar la llei en aquest mateix Ple.



A favor hi han votat el PSC-Units, ERC, JxCat i ECP i en contra Vox, CUP, Cs i PPC. pic.twitter.com/EsqxyF9cw3 — Parlament de Catalunya (@parlamentcat) May 25, 2022

Esta iniciativa llega después de semanas de negociación entre los cuatro grupos parlamentarios que la impulsan, y tiene por objetivo dar respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que fija un mínimo del 25% de castellano en las aulas, y cuyo plazo de aplicación finaliza el 31 de mayo, algo que quedará invalidado con la aprobación de esta nueva ley.

La proposición de ley recoge que el catalán, "como lengua propia de Catalunya, es la lengua normalmente empleada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo y la de uso normal en la acogida" de los alumnos recién llegados, mientras que el castellano se utilizará en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro siguiendo los criterios de la ley, que no habla de porcentajes.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha anunciado que ha abierto un plazo de enmiendas a la totalidad y parciales hasta las 12 horas de este miércoles, y el debate final de la proposición de ley se celebrará el viernes a mediodía.

PSC, ERC, Junts y Comuns

La diputada socialista Esther Niubó ha animado a otros grupos a sumarse al acuerdo. Además, considera que la nueva norma fija el castellano como lengua de aprendizaje, ya que considera que "no puede recibir el tratamiento de lengua extranjera", y que se trata de una ley justa que no desafía a los tribunales.

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha celebrado un acuerdo "transversal que supera los viejos bloques", mientras que la portavoz de Junts en el Parlament, Mónica Sales, ha destacado que esta norma permite que el aprendizaje de las lenguas siga "solo criterios pedagógicos".

"En la defensa de la lengua catalana no sobra nadie, es más, nos hace más fuertes estar todos", ha destacado Marta Vilalta (ERC), que ha puesto en valor el consenso logrado entre los cuatro grupos, ha invitado a la CUP a sumarse, y ha apostado por no dividir la sociedad catalana por motivos de lengua.

Illa dice que el castellano es "vehicular" con el nuevo acuerdo y que deberá haber un 25%

Por otro lado, el primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha asegurado que el nuevo acuerdo sobre el catalán pactado con ERC, Junts y Comuns, sitúa al castellano como "vehicular" al describirlo como curricular, y ha afirmado que deberá impartirse al menos un 25% en esta lengua para cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC)

Sobre la sentencia que obliga a impartir un 25% del horario lectivo en castellano, ha asegurado que esta norma "permite cumplir mejor las sentencias, no esquivarlas ni no cumplirlas" y, aunque la ley no fija porcentajes, ha avisado de que la resolución judicial se debe cumplir.

Cambray dice que el pacto por el catalán en la escuela protege jurídicamente las direcciones de los centros

El conseller de Educació, Josep González-Cambray, ha asegurado este miércoles en el Parlamento que el acuerdo por el uso de las lenguas en la escuela servirá para "proteger jurídicamente las direcciones y los maestros ante una sentencia que es una aberración pedagógica", en referencia a la imposición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) del 25% de castellano en los centros educativos.

Cambray ha dicho que los proyectos lingüísticos tienen que tener "reflejo real" dentro de las aulas y que los maestros no pueden elegir con qué lengua dan clase. En dos preguntas parlamentarias, PP y Cs han advertido Cambray que puede incurrir en un delito de desobediencia al TSJC si no hace que el castellano sea vehicular, cosa que el consejero no ha querido concretar.

Grupos en contra

La líder de la CUP en el Parlament, Dolors Sabater, ha acusado a los grupos negociadores de adaptar la legislación a la sentencia del 25%: "Quien legisla no somos los diputados y diputadas, son los miembros del TSJC", ha afirmado.

Por su parte, Joan Garriga (Vox) ha calificado de "pacto tramposo" el acuerdo para impulsar esta ley, y ha asegurado que pretende dar apariencia de cumplimiento, aunque según él no lo hace, de la sentencia del TSJC que fija un 25% mínimo de castellano, un porcentaje que considera ridículo.

Ciudadanos ha criticado que el PSC sea "cooperador necesario del nacionalismo" para impulsar esta ley

Carlos Carrizosa (Cs) ha criticado que el PSC sea "cooperador necesario del nacionalismo" para impulsar esta ley, que considera un atropello que erradica el castellano del sistema educativo, y ha avisado de que recurrirán esta nueva ley hasta donde se pueda, en sus palabras.

Finalmente, el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, también ha avisado al PSC de que están "a escasos minutos de dar un paso que no tiene retorno, de sumarse a las astucias separatistas para evitar cumplir la ley", y ha subrayado que esta iniciativa legislativa impide el acatamiento de la sentencia con eufemismos y subterfugios, en sus palabras.

Este acuerdo no es un ataque al poder judicial" (Pere Aragonès, president de la Generalitat)

Aragonès reivindica un acuerdo del "80% del Parlament"

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reivindicado este miércoles desde el hemiciclo que el acuerdo del catalán en la escuela representa al 80% del Parlament, ya que tiene el apoyo de ERC, Junts, PSC y 'comuns'. "No es un ataque al poder judicial", ha asegurado en el marco de la sesión de control del Parlament.

Y, en este contexto, ha instado al líder de Cs, Carlos Carrizosa, a cambiar de profesión. "Los Parlamentos hacen leyes, no los jueces. Si usted cree que al Parlament no ha venido a hacer leyes, oposite a la carrera judicial y no se presente a las elecciones", le ha replicado. El president catalán también ha subrayado que el modelo lingüístico en la escuela tiene el consenso pedagógico, político y social.

Tras ello, Carrizosa ha destacado que los jueces y los tribunales interpretan las leyes conforme a la Constitución y ha añadido que "la verdadera separación de podres consiste en acatar las interpretaciones de los tribunales".

"El pacto por la lengua que presentan con toda solemnidad es una gran mentira. Es un juego de trileros, en que han movido los cubiletes. Ha salido una bola blanca, el catalán como vehicular, y una bola negra, el castellano como curricular", ha subrayado.

Aragonès ha acusado a Cs de trabajar por "romper el consenso" logrado con el tema del catalán, y ha asegurado que lo que divide actualmente a las escuelas no es la lengua y sí las diferencias económicas y sociales.

"Grandes consensos"

En respuesta al presidente de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, Aragonès también ha enfatizado el trabajo hecho para lograr el consenso entre su partido, Junts, PSC-Units y comuns en el tema del catalán, y ha reivindicado que en el último año han conseguido "grandes consensos" en cuestiones como su investidura, los Presupuestos y la renovación de organismos estatutarios.

"Con la lengua no se juega", ha destacado Jové, que, tras celebrar el acuerdo, ha añadido que el catalán es de todos y que lo quieren en la escuela y en la calle.

Plataforma per la Llengua rechaza el acuerdo

La Plataforma per la Llengua ha rechazado este miércoles el acuerdo de PSC, ERC, Junts y 'comuns' sobre el catalán en las aulas, y ha lamentado que no se haya consensuado con la entidad.

En un tuit, ha considerado que definir el castellano como 'lengua curricular' permitiría al Gobierno "exigir un 50% de castellano en las aulas" amparándose en la LOMLOE.

❌ Definir el castellà com a "llengua curricular" permetria al @desdelamoncloa exigir un 50% de castellà a les aules, emparant-se en l'art. 6 de la LOMLOE.



⏱Al matí, @llenguacat presentarà al @parlamentcat una esmena a la proposta de llei i declararà a la sala de premsa. Fil👇 — Plataforma per la Llengua (@llenguacat) May 24, 2022

La entidad ha celebrado que se haya dejado a un lado la reforma de la Ley de política lingüística, pero ha dicho que no puede aceptar esta "alternativa peligrosa".

Varios sindicatos de docentes y el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) han rechazado la proposición de ley presentada por ERC, Junts, En Comú Podem y PSC y que define el castellano como lengua de "uso curricular" en la educación porque "representa un aval político a la sentencia del 25 %" de castellano.

En un comunicado conjunto, los sindicatos Ustec, COS, Intersindical, CGT y SEPC, han alertado de que el acuerdo político "representa el fin de un modelo que representa la cohesión y el derecho de todo el alumnado a tener acceso a la lengua catalana".

Además, han denunciado que la propuesta "se ha dictado sin ningún criterio pedagógico" y que "abre la puerta a que la presencia del castellano y del catalán venga determinada por los centros educativos".

Las formaciones también han criticado que la proposición "agravará la segregación escolar existente" además de que "da toda la presión a los centros educativos, directores y docentes".

Por todo ello, los sindicatos han hecho "una llamada al conjunto de la comunidad educativa y de las entidades de defensa de la lengua para construir una respuesta colectiva a la sentencia" en "defensa de la escuela pública y en catalán y de protección de los centros y docentes".