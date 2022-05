L'admissió en les escoles oficials d'idiomes arrancarà el 20 de juny

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el calendari d'admissió i matriculació per al curs 2022-2023 en aquests centres.

La xarxa d'EOI, que està present en 68 municipis en 74 ubicacions diferents entre seus principals i seccions, permet aprendre 17 llengües: alemany, anglés, àrab, eusquera, francés, grec, italià, japonés, portugués, romanés, rus, xinés, neerlandés, finés, polonés, valencià i espanyol per a estrangers.

El procés telemàtic per a sol·licitar plaça en les escoles oficials d'idiomes estarà obert en la web telematricula.es en fase ordinària des de les 12.00 hores del 20 de juny fins a les 23.59 hores del 4 de juliol. L'admissió s'obrirà de nou en convocatòria extraordinària al setembre, en aquest cas des de les 12.00 hores del dia 15 fins a les 23.59 hores del dia 18.

Es poden presentar, en una única sol·licitud telemàtica, un màxim de 50 combinacions en les quals estaran indicats l'idioma, l'EOI triada, la ubicació, el nivell, el curs i la franja horària que més s'ajuste a les preferències de les persones sol·licitants en un màxim de tres idiomes.

La novetat d'enguany és que les persones admeses tindran l'opció de formalitzar la matrícula de manera telemàtica si l'EOI en la qual han obtingut plaça ha activat aquesta possibilitat. Així, en totes les EOI la formalització de la matrícula en convocatòria ordinària es podrà fer de forma presencial de el 11 al 29 de juliol. No obstant açò, en aquelles EOI que faciliten a l'alumnat la remissió de la documentació per via telemàtica, la formalització es podrà fer per Internet de l'11 al 15 de juliol, detallen des del departament que dirigeix la consellera Raquel Tamarit.

Els resultats de l'adjudicació de vacants en convocatòria ordinària es podran consultar en telematricula.es el 8 de juliol. Les persones admeses que estiguen interessades a formalitzar la matrícula de manera telemàtica hauran de verificar en la web de l'EOI que els ha sigut assignada si aquesta opció és possible.

En el cas de la convocatòria extraordinària de setembre, els resultats de l'adjudicació estaran disponibles en telematricula.es el 21 de setembre. Del 21 al 29 de setembre, les persones candidates que hagen obtingut plaça podran formalitzar la matrícula de forma presencial en l'EOI assignada. En les EOI que faciliten a l'alumnat la remissió de la documentació per via telemàtica, el període d'enviament de la documentació serà del 21 al 25 de setembre.

CURSOS GRATUÏTS PER A PROFESSORAT

Pel que fa al personal docent en els centres educatius valencians sostinguts amb fons públics, la Conselleria d'Educació recorda que tenen al seu abast el Pla integral d'aprenentatge de llengües per al professorat (PIALP), que els permet accedir als cursos de les EOI de manera gratuïta per a millorar el seu nivell d'idiomes.

La novetat del PIALP per al pròxim curs 2022-2023 és que als cursos d'anglés i valencià que ja s'estan oferint al professorat des de fa cinc anys, ara se suma el francés. El professorat interessat a participar en les accions formatives del PIALP haurà de completar una sol·licitud telemàtica mitjançant la plataforma Ovidoc, l'oficina virtual del docent (