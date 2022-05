Yulen Pereira se declara, en la distancia, a Anabel Pantoja en 'Supervivientes': "He sentido cosas que hacía mucho que no sentía"

Yulen Pereira ha hablado con sus compañeros sobre su tipo ideal de mujer y, de paso, se ha declarado indirectamente a Anabel Pantoja, con quien está viviendo una especie de idilio desde que empezó la edición.

"Antes mi prototipo eran las chicas del norte, rubias, ojos claros, alta, pechugona, culona... Ahora estoy cambiando un poco el estereotipo, y me fijo más en morenas, con más acento, más afrodisiacas, más salvajes…", introdujo en una de sus conversaciones en Supervivientes.

"Voy para 27 y quiero algo serio ya. Hace años que no dormía tanto abrazado a una mujer", confesaba. "Anabel es una persona que con ella he sentido cosas que hace tiempo que no sentía", dijo ante las risas cómplices de sus compañeros, que ven en ellos un inicio de relación

"No es un secreto. De ahí a que sea la persona con la que me vea con un hijo... la conozco nada y menos", aseguraba, después, sobre la influencer. "Quiero una mujer que tenga su espacio, que no me atosigue", desvelaba Yulen.

Kiko Matamoros, entonces, le intentó hacer ver que la sobrina de Isabel Pantoja no era buena opción para él. "Yo saldría corriendo, si crees que es la mujer que te va a hacer feliz… Ella tiene una historia que no tiene resuelta, por lo que también me plantearía el papel de parche. Delante de cámaras está haciendo una cosa para no hacer daño a su pareja. Pero está haciendo también algo tan evidente que no sé como se lo va a comer", le comentó el colaborador, que gritaba a los cuatro vientos "carpeta, carpeta", en relación al tonteo entre los concursantes.