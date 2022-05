Santi Millán confiesa en 'La Noche D' el motivo por el que estuvo una semana sin cambiarse de ropa interior

El programa de La noche D, con Eva Soriano al frente, sometió a sus invitados de este martes al llamado Test de la verdad, donde han de responder a una batería de preguntas comprometedoras.

En el último programa estaban Malena Alterio, Santi Millán y Toni Acosta (de la película Espejo, espejo) y con ellos la humorista Martita de Graná. Una de las preguntas con la respuesta más llamativa y menos de echar balones fuera fue la de Santi Millán cuando le preguntaron cuántos días como máximo había pasado sin cambiarse la ropa interior.

"Déjame que piense... de normal son un par de días, me dura un par de días, porque no soy de sudar", decía el actor y presentador, que luego aclaraba: "no, es broma".

"En la pandemia no, porque en casa iba sin ropa interior", seguía bromeando, aunque aclaraba que eso mismo "por la calle no lo hacía porque el rollo comando es muy incómodo".

"En algunas aventuras de viajes que hacíamos, que ibamos en bicicleta, es probable que hayamos tirado de ropa interior un poco más de lo necesario y aconsejable... Una semanita", reconocía por fin Santi Millán.

"Pero hay que decir que la mayoría del día llevábamos ropa deportiva", se justificaba el presentador.