La Comunitat Valenciana rebrà 2,8 milions per a centres d'atenció 24 hores a víctimes de violència sexual

L'executiu central ha donat llum verda, en el Consell de Ministres d'aquesta setmana, als criteris de distribució territorial i la distribució resultant per a l'execució dels crèdits pressupostaris dels fons europeus destinats a la creació de centres d'atenció integral 24 hores a víctimes de violència sexual, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

A proposta del Ministeri d'Igualtat, la Comunitat Valenciana comptarà amb una inversió de 2.868.256,82 euros en 2022, que sumats als 1.229.252,93 que es van destinar en 2021, suposen un import total de 4.097.509,75 euros.

L'import total d'aquesta partida per a totes les comunitats i ciutats autònomes -mesura prevista en la inversió número 4 del Component 22 (C22.I04) "Pla de Xoc per a l'economia de les cures i reforç de les polítiques d'igualtat i inclusió" del "Pla de Recuperació, Trasformación i Resiliència"- ascendeix a 46.200.000 euros.

CONFERÈNCIA SECTORIAL

Amb els 19.800.000 euros que es van destinar en 2021, donen un import total de 66.000.000 euros, que seran executats, per raó de competències, per les comunitats autònomes i ciutats amb Estatut d'Autonomia. La distribució serà aprovada pròximament per les CCAA en una Conferència Sectorial.

Des de l'administració estatal expliquen que aquests diners es destinarà a la creació de centres d'assistència integral 24 hores a víctimes de violència sexual en totes les províncies i les ciutats amb Estatut d'Autonomia. S'implantarà almenys un en cada província. A Espanya hi ha 52 províncies i únicament dos expliquen actualment amb aquest tipus de centre: Madrid en 2019 i Astúries en 2020.

Els centres d'atenció a víctimes de violència sexual 24 hores atendran a dones majors de 16 anys víctimes i supervivents de violència sexual, tant si la violència s'ha produït de forma recent, com en el passat. Per a accedir a ells, no serà necessària la interposició d'una denúncia i l'enfocament estarà centrat en la víctima i supervivent.

El treball en aquests centres, s'adaptarà a les demandes, temps i necessitats de les víctimes i les persones professionals del centre tindran formació especialitzada en gènere, enfocament de gènere, drets humans, interseccionalitat, violència contra les dones, violències sexuals, trauma, crisi i emergència.