El Cuco y su madre vuelven al banquillo de los acusados: las claves de otro nuevo juicio en torno a la muerte de Marta del Castillo

El Cuco volverá este jueves a sentarse en el banquillo de los acusados en relación con el asesinato de Marta del Castillo. Y lo hará en compañía de su madre, acusados los dos de "urdir" un plan para mentir en el juicio por el citado crimen que se celebró en la Audiencia de Sevilla en 2011, dos años después de la muerte de la joven sevillana.

Ese proceso, recordémoslo, se saldó con la condena de Miguel Carcaño a 20 años de cárcel por un delito de asesinato y la absolución del resto de los acusados: su hermano, Francisco Javier Delgado; la novia de este, María García Mendaro; y el amigo de Carcaño Samuel Benítez. Posteriormente, el Tribunal Supremo añadió un año y tres meses más a la pena de cárcel impuesta a Carcaño por un delito contra la integridad moral de la familia de Marta que, 13 años después de la desaparición de su hija, aún siguen sin encontrar el cuerpo.

Ahora, la apertura de este nuevo juicio oral llega después de que el Juzgado de Instrucción número dos ordenase en febrero de 2019 continuar por el trámite de procedimiento abreviado las diligencias incoadas contra el Cuco y su madre por el presunto falso testimonio, y en la primavera de este año se pronunciase del mismo modo tras las pruebas adicionales practicadas tras su primer auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado.

Estas son las claves del proceso que comienza este jueves en Sevilla.

¿A qué se enfrentan los acusados?

El Juzgado de lo Penal número siete de Sevilla acogerá el proceso contra Francisco Javier García Marín, conocido como el Cuco y condenado a tres años de internamiento por encubrir en 2009 el asesinato de Marta, y su madre, Rosalía García Marín, por un presunto delito de falso testimonio derivado de sus respectivas comparecencias en el juicio celebrado en 2011 por el crimen de la joven sevillana. La Fiscalía pide para cada uno de ellos ocho meses de cárcel y multas de 1.500 euros, mientras que la familia de la víctima reclama dos años de prisión y multas de 1.800 euros.

¿Cuánto durará el juicio y quién declarará?

Además de la sesión inicial, que tendrá lugar este jueves 26, hay previstas otras sesiones el viernes 27, el martes 31 y los días 2, 7 y 9 de junio, fechas estas dos últimas que se han añadido "por si fuera necesario", según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El jueves se dedicará a resolver las cuestiones previas y declararán los acusados; el viernes empezará el turno de los testigos y será este día cuando declaren los padres de Marta, Eva Casanueva y Antonio del Castillo, entre otros; mientras que el martes lo hará Miguel Carcaño, autor confeso del asesinato. El 2 de junio tendrá lugar la declaración de la pericial propuesta de la Policía Científica, así como la reproducción de los vídeos y CD solicitados por la acusación particular. Las sesiones comenzarán a las 9.30 horas.

¿Se va a retransmitir el juicio?

No. Los medios de comunicación sí podrán acceder a la sala, en cuyo interior no podrán utilizar ni ordenadores portátiles ni teléfonos móviles. Sí se permitirá y distribuirá lo que se conoce como un "mudo", es decir, la grabación de imágenes al inicio de la vista oral. El padre de Marta, Antonio del Castillo, ya manifestó su oposición a esta decisión. "El derecho a la información está recogido en nuestras leyes. Aquí la verdadera víctima es la que ya no está, la Justicia debe ser pública para creer en ella", manifestó en redes sociales antes de hacerse pública la decisión de no retransmitir el juicio, momento en el que afirmó: "Bueno, pues la Justicia ha decidido ya, tampoco era de extrañar, por qué será que no me ha sorprendido".

Imagen del juicio celebrado en 2011 por el asesinato de Marta Del Castillo. EUROPA PRESS

¿En qué se supone que mintió el Cuco?

El juez instructor Carlos Mahón reitera que antes de que el Cuco, su madre y la pareja de esta, Ángel Manuel R.C., ya fallecido (motivo por el que las diligencias fueron archivadas contra él), prestaran declaración como testigos en el juicio de 2011 contra los adultos acusados por el asesinato, "todos ellos urdieron un plan que tenía como única finalidad engañar al tribunal acerca de lo realmente acaecido el día 24 de enero de 2009, cuando resultó muerta la menor".

Según el juez, el 25 de octubre de 2011, cuando el Cuco era ya mayor de edad, testificó contra los adultos acusados por el mencionado crimen y, "de acuerdo con el plan urdido", manifestó al tribunal "de manera falsa" que no había estado en la tarde noche del 24 de enero de 2009 en el piso de la calle León XIII donde "se le dio muerte" a Marta del Castillo; y que ese día había estado "con unos amigos en franjas horarias "distintas a las reales". Su declaración incluyó que sobre las 23.30 horas del 24 de enero se encontró en las inmediaciones de domicilio" con Ángel Manuel R.C., quien "había ido a tirar la basura", y que después "subió a su casa y no salió de la misma".

¿Y qué declaró el marido de la madre?

Ángel Manuel R.C., "siguiendo el plan preconcebido", testificó también "de manera falsa" ante el tribunal que sobre las 23.30 horas del día 24 salió de su casa para tirar la basura y se encontró con el Cuco; y que él y su mujer estuvieron ese día fuera de su casa hasta las 1.30 horas de la madrugada.

¿Qué testificó Rosalía, la madre del Cuco?

El juez señala que, "conforme a lo pactado con su marido y su hijo", Rosalía García habría declarado ante la sala "de manera mendaz [mentirosa]" que ese día salió con su pareja a tomar una copa, que fueron al bar La Portada, que ambos volvieron a su domicilio sobre las 1.30 o 2.00 de la madrugada ya del día 25 y que, una vez allí, "entró en el dormitorio de su hijo, lo vio acostado y le dio un beso".

¿Qué es lo que afirma el juez sobre estas declaraciones?

Frente a lo testificado por los ahora acusados, el juez avisa de que "las pruebas han evidenciado en contra de lo declarado" que "la tarde noche del día 24 de enero de 2009" el Cuco "sí estuvo en el domicilio" de León XIII; que ese mismo día estuvo con un amigo hasta las 20.30 o 20.45 horas y que a otros de sus amigos "los vio a partir de las 22.30 horas del mismo día". "No es cierto que sobre las 23.30 horas del referido día se encontraran en las inmediaciones de su domicilio él y el marido de su madre cuando este iba a tirar la basura", indica el juez, señalando las pruebas y agregando conforme a las mismas que tampoco sería verdad que la madre del Cuco y su pareja "estuvieran fuera de su casa, más concretamente en el bar La Portada, hasta las 4.30 horas o 5.00 horas del día 25".

¿Puede el resultado de este juicio afectar al proceso celebrado en 2011?

Según las fuentes jurídicas consultadas por este medio, el resultado de este juicio no puede hacer que se reabra la causa contra Miguel Carcaño ni el resto de las personas que ya fueron juzgadas (su hermano, la novia de este y Samuel) "por los mismos delitos por los que fueron enjuiciados". Ahora bien, si como consecuencia del procedimiento que se inicia este jueves salen a la luz "pruebas o indicios de posibles nuevos delitos que estos cometieran en aquellos momentos", o bien "personas que cometieran esos delitos y que inicialmente no fueron juzgadas", sí se podría abrir una investigación judicial contra ellos. Pero "lo que ya está juzgado con sentencia firme, no se puede volver a juzgar", reiteran las mismas fuentes, que consideran "casi imposible" que se reabra la causa contra Carcaño o contra algún otro de los acusados.

En el supuesto de que en este juicio alguno de los implicados (el Cuco o el propio Carcaño, por ejemplo) apuntara a otra persona como responsable de la muerte de Marta, "no bastaría solo la imputación por parte de otro coimputado para abrir un procedimiento por asesinato", máxime cuando ya hay un condenado con sentencia en firme por el crimen. Y es que el Tribunal Supremo, continúan las fuentes jurídicas consultadas, señala que en casos así, tiene que haber otro tipo de indicios además de la declaración de un implicado. "Es francamente difícil, por no decir imposible", concluyen.

¿Qué opina el padre de Marta?

De cara a este juicio, Antonio del Castillo consideraba que el Cuco "debe decir la verdad" sobre lo acontecido porque "a él le conviene y a todos nos conviene", manifestando asimismo su "esperanza" respecto a que Miguel Carcaño, como testigo en la vista oral, también diga "la verdad".