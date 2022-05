¿Una sauna facial para el cuidado de la cara? Sí, con aromaterapia que elimina pieles muertas y puntos negros

Por lo general, la llegada del buen tiempo también se deja notar en nuestro rostro, ya que pieles afectadas por problemas como la psoriasis, dermatitis o el acné mejoran significativamente, siempre que mantengamos nuestras rutinas de limpieza e hidratación y añadamos la protección solar. No obstante, con el calor y, por tanto, con el sudor y la grasa de algunas cremas solares aparecen puntos negros. Así que, si no queremos perder los beneficios de la rutina que hemos seguido durante el invierno, debemos tener cuidado (¡o un as bajo la manga!).

Y es que, existe un truco, disponible en Amazon, para cuidar nuestro rostro, eliminar las pieles muertas, los puntos negros y, a la vez, relajar nuestra cara con aromaterapia. Se trata de una sauna facial, sí, has leído bien: un spa sin salir de casa, directamente en tu rostro. Una especie de vaporizador que puede eliminar esas espinillas que salen en boca, nariz y barbilla con mucha facilidad, así como las células muertas. No hay que olvidar que esta función de sauna hidrata en profundidad el cutis para prevenir los granos causados por la sequedad.

Un spa en tu hogar, en tu cara. Amazon

La mejor relación calidad-precio

Este beauty gadget está equipado con un botón de regulación del vapor de tres velocidades, una tapa que ajusta la intensidad y un espacio para agregar gotas de aceite esencial y regenerar la piel con aromaterapia. Lo tiene todo, no es de extrañar que también posea la etiqueta Amazon Choice, que el ecommerce otorga a los productos con la mejor relación calidad-precio.

Solo tendrás que rellenar el tanque de agua hasta donde marque la señal y enseguida se vaporizará, es muy rápido, por lo que los tiempos de espera serán casi nulos, a diferencia de otros modelos del mercado.

