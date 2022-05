El chef José Andrés, en 'El hormiguero': "Me da miedo la indiferencia en el mundo"

El aclamado chef español y Premio Princesa de Asturias, José Andrés, visitó este martes El hormiguero. En su primera visita al programa de Antena 3, presentó su documental Alimentando al mundo, que el próximo 27 de mayo llega a Disney+.

El cocinero asturiano comentó con Pablo Motos la intensa labor humanitaria que está llevando a cabo con su fundación World Central Kitchen en Ucrania.

"La misión era llevar comida al que tiene hambre y agua al que tiene sed", explicó José Andrés. El presentador le preguntó si había pasado miedo durante la guerra.

"No te voy a negar que soy miedoso, pero me da más miedo la indiferencia que hay en el mundo", señaló el asturiano. "Nunca nada sucede como lo has planeado. Cuando eres capaz de adaptarte a cualquier situación, no es algo que te paraliza, sino que te motiva", añadió.