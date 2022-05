La ficció i els nous formats destaquen en el IV Pitching Universitats Valencianes-Sector Audiovisual

Un centenar d'alumnes han presentat, de manera individual o col·lectiva, un total de 28 projectes generats en l'àmbit universitari. Els seleccionats seran exposats en una sessió de pitching oberta a les productores valencianes.

Aquests projectes han sigut escollits per una comissió integrada per responsables d'À Punt i de les universitats participants, que han valorat aspectes com l'originalitat, la qualitat formal, l'interés social i la viabilitat dels projectes. Dels projectes triats, quatre corresponen a la categoria de ficció; tres a la de formats televisius; altres tres a no ficció i dos projectes s'endinsen en les propostes sonores.

El pitching recupera enguany el format íntegrament presencial, amb l'objectiu de posar en contacte a l'alumnat que treballa la creació visual i sonora amb el sector audiovisual valencià.

Els autors i autores defendran els seus projectes en intervencions de 7 minuts. La taula d'experts i expertes, conformada per Eduardo Escorial, director de continguts del Grup de Comunicació Secuoya; Marisa Crespo, productora, directora i cofundadora de Projecta Films; Lorena Torres, productora executiva i directora de Flyhunter, i César Martí, director de continguts d'À Punt Mèdia, podran formular preguntes.

La iniciativa té el suport d'À Punt Mèdia i de la Universitat de València, la Universitat d'Alacant, l'Universitat Politècnica de València, la Universitat Miguel Hernández d'Elx, la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat CEU Cardenal Herrera, que és enguany l'amfitriona, en un model que ha optat per la itinerància entre els campus valencians amb estudis vinculats al sector audiovisual.

La celebració d'aquesta convocatòria audiovisual s'emmarca en la política de col·laboració entre les universitats valencianes i À Punt, concretada en diferents convenis marc en matèria acadèmica, científica i cultural subscrits per la Corporació Valenciana de mitjan de comunicació.

Fins ara, tres dels projectes presentats en edicions anteriors s'han convertit en produccions i unes altres continuen en processos creatius de desenvolupament.