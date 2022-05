Carmen Borrego no está pasando buenas semanas en Sálvame. La boda de su hijo, que debería haber sido un momento de alegría para la colaboradora, ha acabado siendo un auténtico quebradero de cabeza para la hermana de Terelu Campos.

En todos los programas de Sálvame que ha acudido, han hablado sobre la exclusiva de su boda, cuestionando cada momento las decisiones de Carmen, lo que ha provocado su explosión contra una de sus compañeras: Carmen Alcayde.

"¿Me dejas que acabe y a lo mejor te lo puedo explicar antes de meterme el dedo en el ojo? Que ya me estoy cansando esta tarde", ha espetado Carmen Borrego a Alcayde cuando no dejaba de interrumpirla. "¿Me dejas que termine o hablas tú? Habla tú sola. No te aguanto". Y, con esas palabras, ha decidido abandonar momentáneamente el plató.

Carmen Alcayde ha ido tras ella para tratar de calmarla, pero no había forma. "Estoy cansada. No dejas hablar nunca. Si me han puesto un vídeo, tendré que contestar yo, no tú, que no tienes ni puñetera idea".

Aunque Jorge Javier Vázquez ha conseguido calmar los ánimos con sus bromas hacia la hermana menor de las Campos, esta ha amenazado incluso con no ir a la Sálvame Fashion Week. "No vengo a la Fashion Week, ya lo digo. No soy el pim pam pum. Estoy muy harta ya".