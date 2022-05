Diputació d'Alacant i Antifrau segellen un acord per a "previndre la corrupció i defendre la integritat pública"

La primera acció que s'engegarà fruit d'aquest protocol serà habilitar una bústia de denúncies extern que podria estar operatiu en un termini de dos mesos. A més, ja s'ha començat a treballar en aquest nou recurs que estarà accessible des de la seu electrònica de la Diputació i també a través del Portal de Transparència, segons ha informat la institució provincial en un comunicat.

Parra ha explicat que, amb aquest acord, "es marca un abans i un després i l'inici d'una etapa en la qual les dos institucions treballarem, colze a colze, per al foment d'activitats que incidisquen en la prevenció del frau i la corrupció i en la defensa d'integritat i ètica pública, un pas important cap a la transparència i la bona gestió, eix central i estratègic de la nostra actuació".

Per la seua banda, Llinares ha manifestat que "la firma d'aquest protocol amb la Diputació d'Alacant suposa l'inici d'una col·laboració entre les dos institucions per a treballar en la prevenció i en la lluita contra el frau i la corrupció".

"Des de l'Agència volem ajudar les institucions públiques valencianes a la creació de marcs ètics i d'integritat pública per a donar així compliment a les exigències derivades de l'entrada en vigor de la Directiva Europea 1937/2019 de protecció de les persones denunciants de corrupció", ha agregat.

Aquesta ferramenta està principalment dirigida els àmbits estratègics de contractació, subvencions i accés a la funció pública, la qual cosa inclou diferents perfils com a contractistes, sol·licitants d'ajudes públiques o participants en processos de selecció de personal.

El canal compleix la nova normativa aplicable i permetrà que qualsevol tercer o empleats de la institució puguen presentar denúncies, amb totes les garanties i mantenint el seu anonimat, perquè un òrgan imparcial resolga la seua reclamació.

En una fase posterior, des de l'àrea de Transparència de la Diputació s'implementarà el canal de denúncies intern, per a açò es recaptarà també la col·laboració amb AVAF. Aquesta segona iniciativa, que es posarà en funcionament el pròxim any, està dirigida els empleats de la Diputació amb la finalitat d'implementar mecanismes de garantia de la integritat pública.

Igualment, després d'estrènyer la relació amb AVAF, es comptarà amb el seu assessorament per a altres projectes com el desenvolupament del codi ètic de la Diputació. "La nostra intenció és, igual que AVAF, crear un òrgan col·legiat, que, a part d'avaluar l'aplicació del codi ètic, conega de les denúncies internes que es reben; d'ací la importància de la firma d'aquest protocol, que tindrà conseqüències positives per a la ciutadania i per a la millora d'aquesta institució", ha detallat Parra.

ÀREA DE TRANSPARÈNCIA

Finalment, Parra ha destacat que, des de juliol de 2019, "s'han anat complint amb gran esforç molts dels reptes plantejats, el primer d'ells, donar major visibilitat a l'àrea de Transparència que mancava dels recursos suficients per a aconseguir l'autonomia necessària i desenvolupar potents ferramentes per a donar conéixer el que fem des de la Diputació".

En els últims anys, s'han implementat ferramentes encaminades a millorar la transparència i la rendició de comptes amb mecanismes que posen a la disposició dels ciutadans i de les organitzacions tota la informació pública. A través d'una plataforma digital i d'una aplicació d'accés directe i fàcil s'ha aconseguit que, en dos clics, qualsevol interessat puga veure des del conjunt de pagaments que gestiona la Diputació fins a l'estat d'execució pressupostària.

El major assoliment a favor dels ajuntaments ha sigut l'engegada de la primera línia d'ajudes per a implantar en els municipis plans de transparència i participació. En dos anys, 2021 i 20221, s'invertiran 850.000 euros en subvencions, conclouen.