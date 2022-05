Las jornadas laborales de José Antonio Sánchez Serrano, viceconsejero de Administración Local y Digitalización de la Comunidad de Madrid, empiezan como las de cualquiera: ducha, elección de vestuario, desayuno equilibrado y al trabajo. Sin embargo, desde principios de año, los días de este alto cargo de Isabel Díaz Ayuso, al que también ha elegido para su recién estrenada Ejecutiva del PP regional, tienen una particularidad: graba la mayoría de las cosas que hace y por la noche las edita y las sube un resumen de menos de tres minutos a la red de vídeos Tik Tok, de moda entre los más jóvenes.

"Siempre he sido muy curioso con las redes sociales, hace mucho que estoy en casi todas. Cuando vi que el número de usuarios de Tik Tok empezaba a crecer, primero de usuarios muy jóvenes y luego ampliándose a otras edades, pensé por qué los políticos no estábamos ahí", relata el viceconsejero sobre cómo se planteó ser creador de contenido en una plataforma que es un reflejo de la sociedad: hay mecánicos, cocineros, músicos, profesores...

Pero Sánchez Serrano es un político en Tik Tok, pero no solo eso. No sube intervenciones en la Asamblea o fotos de familia en actos con otros cargos públicos. Su perfil aúna su labor como miembro del Gobierno de Díaz Ayuso con la faceta personal. Este maridaje es el que buscaba cuando se lanzó a ser 'tiktoker', asegura, y en él reside su éxito: ha conseguido crear en torno a sí mismo una comunidad que supera los 28.300 seguidores y ya acumula casi 506.000 'likes' o 'me gustas'.

Imagen del perfil de José Antonio Sánchez Serrano en Tik Tok con sus últimos vídeos. Tik Tok

En los vídeos que graba, tan pronto se le puede ver preparando un suculento desayuno, conociendo en un pueblo de Madrid los detalles de un proyecto desarrollado con cargo al Programa de Inversión Regional (PIR), recorriendo los pasillos de la Real Casa de Correos de camino a la reunión preparatoria del Consejo de Gobierno, comprando en un supermercado o acompañando a su hija al fútbol.

"Intento llevar a todos los ciudadanos que quieran verme mi día a día para que vean, pues desde otro punto de vista, lo que hace un político", resume. Todo los vídeos los adereza con efectos, como cortes a cámara rápida o planos insospechados, guiños en locuciones casi siempre cargadas de humor, datos de la gestión de Gobierno, curiosidades de la Comunidad de Madrid... "Lo difícil de esta red es hablar su propio lenguaje, que es totalmente distinto al de Instagram o Facebook", afirma Sánchez Serrano.

El viceconsejero, militar de carrera que antes de aterrizar en la Asamblea de Madrid con el PP en 2019 fue varios años concejal en Morata de Tajuña, empezó esta andadura en enero y tardó solo unas semanas en llamar la atención de miles de seguidores. El contador despuntó, relata, en febrero y de la manera más insospechada: un día que estaba pachucho y lo contó en el vídeo. "Hasta en la voz se me notaba que no se encontraba bien", recuerda, y a partir de ahí empezaron a llegarle cientos de comentarios deseándole una pronta recuperación y demás. Muchos dieron al botón de 'seguir' y su comunidad 'online' empezó a nacer.

Entre sus seguidores hay de todo y de todas las edades. A sus compañeros no les ha pasado desapercibida su actividad en redes, como tampoco a los miembros de otras formaciones. Algunos le han escrito para felicitarle por su idea y por ser valiente para materializarla, porque conlleva una exposición pública y le quita tiempo libre.

Porque Sánchez Serrano se graba él mismo el grueso de los clips -en otros le ayuda algún miembro de su equipo-, los edita, locuta y los sube a la red. La mayoría de jornadas, bien entrada la noche, cuando llega a su casa. Para ello se ha comprado todas las herramientas que necesita un buen influencer: aro de luz, micrófono profesional, paloselfie, trípode... "Es totalmente artesanal", destaca.

"Hay días que nos metemos una paliza tremenda, con muchos kilómetros de trabajo y hay otros que hacemos algo más institucional, más de de preparar documentos y de despacho", relata. Los primeros son más sencillos de grabar: paisajes, pueblos, actos públicos... los segundos se le resisten un poco más. Por eso bromea diciendo que a veces se siente un poco Almodóvar, pensando en planos, formas de grabar o efectos novedosos, para no aburrir a sus miles de seguidores.

Porque José Antonio Sánchez Serrano se ha tomado esta nueva faceta en su vida como un nuevo compromiso, al que apenas ha faltado unos días desde que comenzó a crear contenido. Su perfil es un nuevo canal de difusión de mensajes políticos. De una forma desenfadada y cercana, está dando a conocer la gestión de su partido en la región a jóvenes que ya votan, y a otros que lo harán en los próximos años.

Este es un electorado al que con los cauces y mensajes tradicionales de comunicación es más difícil llegar y, sobre todo, calar de alguna forma. Por ello, el viceconsejero 'tiktoker' está convencido de que le queda poco tiempo siendo el único político con un perfil de este tipo en esta red social, más si cabe cuando el año 2023 viene cargado de elecciones a nivel local, autonómico y estatal.