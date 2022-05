Bertín Osborne revela que le propusieron ir a Eurovisión: "Yo a un concurso de esos no voy ni de coña"

Cada año, muchos son los artistas que suenan para representar a España en Eurovisión. Y, aunque este año se abrió la candidatura para que diferentes cantantes se postularan, aún hay nombres de reconocidos intérpretes que no han pisado los escenarios de Europa.

Uno de ellos es Bertín Osborne, que este fin de semana reveló en su programa de Canal Sur, El show de Bertín, que ofertas no le faltaron, pues ya le propusieron ir al festival de la canción.

"Cuando todavía Eurovisión era Eurovisión, me lo propusieron y dije que no", aseguró. "José Luis Uribarri y la compañía de discos me lo propusieron y dije que no".

El día que #BertinOsborne pudo ir a #Eurovision “A ese concurso no voy ni de coña “ pic.twitter.com/1NRGSbnraQ — TVMASPI (@sebas_maspons) May 21, 2022

Después, añadió una opinión que no ha dejado indiferente a nadie: "Yo a un concurso de esos no voy ni de coña". Vicky Martín Berrocal, colaboradora del programa, secundó el polémico comentario: "Yo opino igual que Bertín".

No opinó igual la cantante Laura Gallego, presente en el plató, que se declaró fan de Eurovisión y se ofreció incluso a hacerle los coros a Bertín Osborne.

Lo cierto es que el presentador podría referirse al año 1982, cuando interpretó Abrázame en el mítico programa Aplauso. En el mismo formato actuó Lucía, con su canción Él, y RTVE la eligió finalmente a ella de forma interna.