Mazón acusa a Sánchez y Puig de "romper todos los consensos históricos" y perjudicar a los regantes valencianos

Así lo ha indicado durante una visita a la Cooperativa Vinícola San Pedro Apóstol, el pozo y la balsa de rebombeo de la comunidad de regantes de Godelleta (Valencia) y la planta de reciclaje Ecovisa. El presidente del PPCV ha afirmado que es "fundamental" que el Gobierno central incluya en el Plan Hidrológico del Júcar la transferencia de agua desde el Pantano de Alarcón hasta la Comunitat Valenciana "tal y como se ha efectuado desde siempre".

"No podemos permitir que Sánchez siga perjudicando a los regantes de la Comunitat Valenciana. Primero ha sido el trasvase Tajo-Segura y ahora también peligra el riego para los usuarios del embalse de Alarcón", ha asegurado y ha recalcado que el PPCV está "muy preocupado" por la situación de campo y de la agricultura, "que se encuentra en una situación agónica", según ha informado el PPCV en un comunicado.

A su juicio, "el gobierno socialista, a través de Confederaciones hidrográficas y del propio Ministerio se está aprovechando de esta situación". Mazón ha lamentado que la Comunitat Valenciana "lidera el abandono nacional de tierras cultivadas y a esta dramática situación se unen los problemas de extensión de plagas sin control, la subida de costes energéticos y tributarios y los recortes de agua para regar".

"De nuevo asistimos a una falta de coordinación entre el Consell de Puig y el Gobierno de Sánchez y que solo tiene unos perjudicados que son los regantes valencianos", ha sostenido, para afirmar que "se toman decisiones "que no tienen ningún sentido".

En esta línea, ha criticado que se "rompen todos los consensos históricos, desde el punto de vista del agua y del trasvase y Puig no hace nada" porque "no tiene influencia ante Bruselas" y "no reivindica al Gobierno de Sánchez".

Por ello, Mazón ha acusado a Puig de "baja los brazos" y no exigir "el agua, los tratamientos y las ayudas que necesita el campo valenciano. En el campo hace falta gente que sepa de agricultura y no que esté en los despachos".

"La Generalitat permite todos los días que no se respeten los derechos que tenemos frente a los derechos de los demás. Y es el momento de decir basta ya y preguntarse donde está Puig para defender al sector", ha manifestado.

El presidente del PPCV ha exigido a Puig que se ponga "del lado de los regantes valencianos y que no permita que el Gobierno de Sánchez nos humille más y empobrezca más al sector agrario".

"Tenemos que alzar la voz y ser referentes para defender el campo valenciano. La irrelevancia en España y en Bruselas de Puig ha hecho que no se implante el tratamiento en frío a la naranja importada, cuando llevaba desde el 29 de enero, celebrando el paso importante que supone para la protección de los cítricos valencianos frente a las plagas y la competencia desleal", ha manifestado.

APUESTA POR EL COOPERATIVISMO

Por otra parte, Carlos Mazón ha reiterado "la apuesta por el cooperativismo como fórmula de creación de empleo y arraigo al territorio. Es un modelo histórico, profundamente valenciano y con futuro, que hemos apoyado cuando gobernábamos y volveremos a hacerlo".

Así, Mazón ha anunciado que eliminarán "trabas", reducirán "costes para el agricultor" y mejorarán "su tratamiento fiscal porque tenemos el compromiso firme de estar junto a ellos, como sector tradicional valenciano, e interlocutores cualificados de la realidad económica de nuestra tierra".