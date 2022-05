La preestrena de 'Wozzeck' reuneix a més de 1.200 joves a Les Arts per a gaudir d'òpera i sessió de dj

Amb motiu de la representació per primera vegada d'aquesta obra en la capital del Turia, Les Arts va organitzar un esdeveniment per als més joves que, a més de la representació, va incloure una vetlada amb DJ a l'aire lliure. Els assistents van quedar "impactats per la força musical i dramàtica de l'obra", asseguren des de la Conselleria de Cultura.

Després de la funció de 'Wozzeck', d'una hora i quaranta minuts de durada, la Passarel·la Principal es va convertir des de les 21.00 hores en una avantguardista pista de ball amb il·luminació i ambientació a càrrec de l'equip tècnic de les Arts per a acompanyar la sessió del valencià DJ Sansixto i la seua fusió de 'tech house' amb la música d'Alban Berg.

Els 1.239 assistents a la preestrena van gaudir d'aquesta experiència, amb la qual Les Arts "aposta per formats i propostes amb les quals acostar la seua activitat a nous públics".

Amb 'Wozzeck', Les Arts tanca el cicle de 'Preestrena fins a 28' de la temporada 2021-2022, que per només deu euros permet als espectadors de fins el 28 anys gaudir de l'òpera en la Sala Principal.

'Wozzeck', a més, s'erigeix com el títol amb major nombre d'assistents i percentatge d'ocupació (91%), per damunt de títols com el 'Rèquiem' escenificat de Castellucci o 'Ariodante'.