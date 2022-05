El Centre del Carme de València recupera el cicle 'Encuentros conversados' amb la participació de Berto Romero

El CCCC recupera aquesta sèrie de xarrades, que van comptar en 2021 amb la participació de coneguts artistes com Arturo Valls, Ernesto Sevilla, Pilar Castro o Willy Toledo, sempre acompanyats per la periodista Mariola Cubells.

"La paraula és una via fonamental en la transmissió d'idees i compartir-les col·lectivament és la manera de fer-les fluir. A través de l'humor, aquest cicle de converses en viu en el Centre del Carme estimula el pensament i l'opinió crítica en un món cada vegada més polaritzat", ha manifestat el director del CCCC i del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont.

Romero, ja en la cimera del còmic gràcies a programes com 'Buenafuente', va arribar fa anys a l'univers teatral i televisiu i, abrigallat per la factoria El Terrat, s'ha consolidat com a guionista i creador de ficcions televisives com 'Mira lo que has hecho'. En l'actualitat prepara la seua nova sèrie per a televisió.

"Berto ve a xarrar al Centre del Carme sobre el seu ofici, sobre el que li interessa de veres en aquest món de la comèdia i la creació audiovisual. Som amics, eixa és la veritat, així que la trobada serà una conversa grata entre dos persones que es volen i es respecten. Per la meua banda, a més, hi ha una admiració absoluta. Berto és un gran conversador, així que la glòria està assegurada", indica Mariola Cubells, periodista cultural, escriptora i analista de televisió.

La trobada tindrà lloc dijous que ve 26 de maig de 19.30 a 21.00 en el claustre gòtic del Centre del Carme. L'entrada és gratuïta fins a completar l'aforament