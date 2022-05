El nou Consell de Direcció de l'UJI comença a definir en la seua primera reunió el pla d'acció de govern 2023-2026

La rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, ha presidit aquest dimarts la primera reunió del nou Consell de Direcció de l'UJI després de les eleccions del passat 11 de maig. Aquesta reunió monogràfica ha servit per a iniciar el treball d'elaboració del nou pla d'acció de govern 2023-2026 a partir del programa electoral que es va dissenyar en un procés participatiu obert a tota la comunitat universitària.

El treball se centrarà a partir d'ara a desplegar i fixar el calendari d'execució de les 144 accions incloses en el programa electoral i que es distribueixen en sis eixos estratègics: persones; formació i estudis; generació de coneixement, transferència i innovació; igualtat, responsabilitat social, compromís lingüístic i cultural; internacionalització i governança, recursos i sostenibilitat.

Aquesta proposta equilibra el desplegament de plans i programes ja iniciats en l'anterior mandat amb noves iniciatives i objectius per a mantindre la intensitat de l'acció institucional. L'objectiu és definir el full de ruta de la Universitat per als pròxims anys i que, al mateix temps, el pla d'acció siga un instrument més de transparència i de rendició de comptes a la comunitat universitària, segons ha informat la institució acadèmica en un comunicat.

La rectora ha destacat que "l'UJI comença una etapa institucional clau per a donar un impuls renovat per a enfortir les capacitats formatives, investigadores i de transferència del coneixement i d'aquesta manera donar resposta als desafiaments socials i prestar un millor servici públic en l'àmbit de l'educació superior, consolidar el campus i avançar en la internacionalització de la institució".

A més, Alcón ha subratllat que també serà "una època d'importants canvis per les reformes legislatives del sistema universitari i per la necessitat de resoldre demandes pendents, que exigiran un esforç d'adaptació i també capacitat de reivindicació per a aconseguir, entre unes altres, un finançament suficient i sostenible i la firma del conveni del personal laboral".