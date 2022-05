De un amor de adolescentes a un hijo secreto. Esto es lo que le ha pasado a Dioni Martín, el cantante de Camela, cuando a mediados de marzo, la que fuera su novia de joven, Gema Moreno, decidió salir de anonimato para explicar públicamente que su hijo, Daniel, fue fruto de una relación sentimental con el artista.

Tras haberse hecho público, el joven ha roto su silencio y ha escrito una carta dirigida a su padre, donde le habla sin ningún tipo de rencor y expresa que le gustaría tener una relación de padre-hijo con él.

"Si algo me caracteriza es que aún sabiendo que nunca he tenido un lugar en la vida de Dioni, no le guardo rencor. En mi entorno nunca he oído hablar mal de él. Mi mami me compraba todos sus discos porque Camela es uno de mis grupos favoritos", comienza en la carta que ha tenido acceso ABC.

En el texto, le dice a Dioni que no puede obligarle a que le conozca, pero le gustaría que estuviese más pendiente de él: "Espero que a partir de ahora recuerdes cada día que tienes tres hijos, no dos. Que me gustaría que compartieras una foto conmigo, que hablaras de mí cuando hablas de tus hijos, que te preocupes de cómo estoy [...] y veas cómo es mi día a día".

Cierto es que dentro del escrito, no hay ni una sola mala palabra para el cantante, pero lo que sí está presente es ese dolor, impotencia y asfixia emocional con el que el chico ha convivido durante toda su vida.