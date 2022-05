La Generalitat engegarà l'autobús nocturn diari a Mislata (València) a partir del 15 de juny

La consellera de Política Territorial, Rebeca Torró, ha explicat que aquest servici "complementa l'oferta actual, fent que els ciutadans i ciutadanes puguen gaudir del transport públic durant les 24 hores del dia, tots els dies de la setmana".

Actualment, el servici d'autobús operava només de manera diürna des de les 5.20 a les 22.50 hores. En ampliar el seu horari tota la nit, des de les 23.00 hores fins a les 5.45 de dilluns a dijous, diumenges i festius inclòs, prestarà un servici continu tot el dia, segons ha informat l'administració autonòmica en un comunicat.

A més, les nits dels divendres, dissabtes i vespres de festiu, el servici complementarà al nocturn de metro de manera que els usuaris i usuàries puguen disposar de transport públic durant tot el dia, amb un servici d'autobús des de les 3.00 fins a les 7.30 hores.

Fins ara, l'EMT prestava un servici amb freqüències d'una hora, els dies laborables de 22.30 hores fins a la 1.30 hores i els divendres i vespra de festius fins a les 3.20 hores. El servici proposat, que tindrà freqüències de 45 minuts, discorrerà per les avingudes principals de València, Avinguda del Cid i Gran Via Ramón y Cajal, on en la plaça d'Espanya es pot enllaçar amb el metro.

Amb la targeta SUMA es pot viatjar en Metrovalencia, EMT, Renfe Rodalies i MetroBus. Aquest nou títol integrat permet, a més, fer un transbord gratuït entre diferents mitjans de transport o entre dos línies diferents d'EMT o de MetroBus.

Així mateix, FGV ofereix els caps de setmana el servici nocturn 'A la Lluna de Metrovalencia', al qual s'ha incorporat la nova Línia 10 de manera que els tramvies circularan els divendres, dissabtes i vespres de festius fins a les 2.30 hores, segons trajectes, entre l'estació d'Alacant i les parades de Ciutat Arts i Ciències-Justícia i Natzaret.

"Amb aquesta iniciativa -ha subratllat Rebeca Torró- es dóna resposta a la pèrdua de servici nocturn que venia prestant l'EMT i que anava a ser finançat per l'ATMV i és una mostra més de l'aposta de la Generalitat per la mobilitat sostenible, que es complementa amb l'engegada dels nous títols integrats SUMA", ha ressaltat.

En aquest sentit, l'alcalde de Mislata, Carlos Bielsa, ha agraït a la Conselleria "la seua aposta per la mobilitat metropolitana i el suport a la ciutat de Mislata" i ha destacat que aquest nou servici "garantirà un transport públic les 24 hores del dia, els set dies de la setmana, inclosos dissabtes i diumenges, servici que anteriorment no es prestava".

"Hui és un dia important per a la ciutat de Mislata perquè anem a millorar notablement la mobilitat amb diàleg, treball i asseient-nos en la taula a treballar entre institucions, com ha fet sempre l'Autoritat del Transport Metropolitana de València", ha afegit l'alcalde.