En tres semanas, cuatro casos

Tienen acceso a todo. Y por mucho que nosotros creamos que lo tenemos controlado, que sabemos qué ven y qué no ven, da igual. Ellos saben manejarse mucho mejor que nosotros en la red y acceden a esos contenidos que, creemos, no están consumiendo. Si no es desde sus dispositivos, los que nosotros tenemos controlados y capados con mil candados de seguridad, será a través de los de otros. Pero al final, llegan. Y lo tenemos que asumir. Y sobre todo, contrarrestar. Hablar con ellos, preguntar, aunque muchas veces la respuesta sea un silencio. Si no lo hablamos, no existe.

Y así, sin darnos cuenta, hay toda una generación que está creciendo sexualmente en un espacio y en un entorno que desconocemos por completo. En el que el porno se entiende como la forma más habitual de relacionarse entre ellos, de tener sexo. Los cuerpos son meros objetos a través de los cuales obtener el placer. Sin intercambio de nada más. Sin preguntar nada más. Aprenden a que así, y solo así, es la forma más habitual de relacionarse en ese ámbito en el que empiezan a dar sus primeros pasos. Ellas sobre todo reducidas a un cuerpo que solo está destinado a dar placer a ellos, de cualquier forma. No hay esperas, no hay respeto, no hay sentimientos, no hay nada.

Los expertos señalan que esta es una de las múltiples causas que explicarían por qué hay cada vez más denuncias de violaciones múltiples: de chicos menores y adultos que salen cada fin de semana como depredadores para buscar un cuerpo, da igual cuál, para saciar eso que han estado consumiendo durante toda la semana. Lo hacen en grupo, jaleándose unos a otros. Esperando su turno. Grabándose, incluso, para que quede constancia de su hazaña.

Un problema, el de la violencia contra la mujer, que es estructural: es preocupante ver cómo las estadísticas demuestran que los adolescentes contemplan como algo normal que sus parejas les controlen con quién van, les digan cómo vestir, les miren incluso las redes o teléfonos. Entienden que tener celos es una muestra de amor. Normalizan situaciones absolutamente anormales. Normalizan una violencia machista en edades en las que empiezan a entender y a cimentar cómo serán sus relaciones de pareja.

Que algunas formaciones políticas intenten desmontar todo lo ganado hasta ahora en este terreno desde luego no ayuda. Los discursos negacionistas empeoran de una forma gravísima una situación que, no lo olvidemos, deja tras de sí víctimas. Mujeres a las que les han destrozado la vida, las han vejado física y emocionalmente. Chicas, algunas menores de edad, a las que les costará toda la vida poder rehacer su cuerpo y su autoestima.

Un dato: solo en estas tres semanas de mayo, se han denunciado cuatro casos de violaciones grupales. En una de ellas había dos menores.